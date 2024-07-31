İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor
Genellikle yaprak sarmasının içinde, aşurede ya da sarı leblebiyle birlikte tükettiğiniz kuş üzümünün hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Kuş üzümü doğanın mucize besinlerinden biri. Kalp, damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok soruna iyi gelen kuş üzümü kan şekerini dengeliyor, genel sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor.
Bilim insanları her geçen gün insanların ömrünü uzatmaya yönelik araştırmaya yapmaya devam ediyor.Bilim insanları özellikle kalp damar hastalıklarını riskini azaltmanın yollarını arıyor.