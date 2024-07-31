İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor

Genellikle yaprak sarmasının içinde, aşurede ya da sarı leblebiyle birlikte tükettiğiniz kuş üzümünün hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Kuş üzümü doğanın mucize besinlerinden biri. Kalp, damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok soruna iyi gelen kuş üzümü kan şekerini dengeliyor, genel sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 1

Bilim insanları her geçen gün insanların ömrünü uzatmaya yönelik araştırmaya yapmaya devam ediyor.Bilim insanları özellikle kalp damar hastalıklarını riskini azaltmanın yollarını arıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 2

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak, hastalıklara karşı dirençli olmanın en kolay yolu düzenli bir beslenme biçiminden geçiyor. Sağlıklı besinle alışkanlıkları organların sağlığını koruyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 3

Kuş üzümü olarak bilinen ve diğer bir adı siyah frenk üzümü olan besin de ömrü uzatan ve özellikle kalp sağlığı için mucize olan bir besin.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 4

İngilizcesi "black currant" olarak geçen meyvenin latince ismi ise Ribes Nigrum. Genellikle yaprak sarması, iç pilav, aşure gibi geleneksel yemek ve tatlılarda kullanılan kuş üzümünün bu faydası duyan herkesi de şaşırtıyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 5

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda kuş üzümünün kan dolaşımını yüzde 45 oranında artırarak damar tıkanıklığına karşı savaştığını fark etti.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 6

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR, DAMARLARI GÜÇLENDİRİYOR

Chichester Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mark Willems, Yeni Zelanda kuş üzümünden elde edilen takviyelerin kalp sağlığı ve tansiyon üzerindeki etkilerini inceledi.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 7

Fitness yapanlar için satılan bu besin takviyesi spor sonrası kasların iyileşmesini hızlandırmak, yorgunluğu azaltmak, dayanıklılığı artırmak, yağ yakmaya yardımcı olmak amacıyla tüketiliyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 8

GENEL KAN DOLAŞIMINI DÜZENLİYOR

Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bu gıda takviyesi bir haftalık kullanımla bile genel kan dolaşımı için düzenleyici etkileri görülebiliyor. Meyve, düzenli kullanımla vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 9

Kuş üzümü üzerinde Chichester Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada kardiyovasküler sağlık için faydaları hakkında önemli sonuçlar ortaya çıktı.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 10

Araştırmacılar kuş üzümünün kas kasılması sırasında ana arter kan akışını yüzde 45'e kadar artırdığını gözlemledi. Klinik olarak belirgin sonuçlar ise dört ila yedi gün arasında gözlendi.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 11

Kuş üzümü özünün kan akışını teşvik edici etkileri, büyük oranda arterleri genişleten ve böylece kaslara, dokulara ve diğer hayati organlara kan akışını artıran antosiyaninlere bağlanıyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 12

Kuş üzümü antosiyanin içeren meyveler içinde en başta geliyor. Çok yüksek antosiyanin içeren Yeni Zelanda kuş üzümünden elde edilen ekstraktın ise kalp ve damar sağlığı üzerinde hem çok hızlı hem de büyük çapta etkisi olduğu görülüyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 13

HİPERTANSYONU ENGELLEYEBİLİR

Kuş üzümü, antosiyaninin yanı sıra hipertansiyon ve kardiyovasküler sağlık için bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları olan potasyum ve linolenik asit bakımından da zengin bir içeriğe sahip.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 14

Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatıyor.

İngiliz doktorların favorisi! Chichester Üniversitesi açıkladı: Girdiği evde kalp krizi yaşanmıyor - 15

Profesör Willems'in araştırması, hipertansif hastalarda yüksek tansiyonu düşürmek için frenk üzümü özünün kullanımını destekleyen bir dizi araştırmaya katkıda bulunuyor.

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