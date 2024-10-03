İngiliz doktorun favorisi: Ömrü 10 yıl uzatıyor

Profesör Willems, "Çalışmalarda frenk üzümünün normal kan basıncına sahip insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz. Ancak, hipertansif yetişkinlerde, frenk üzümü yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var demektir. Bunun yanı sıra, en iyi strateji, yüksek tansiyon gelişene kadar beklememek ve frenk üzümü, sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonu destekleyerek önlemeye yardımcı olabilir." dedi.