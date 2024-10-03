İngiliz doktorun favorisi: Ömrü 10 yıl uzatıyor
Dünyada pek çok araştırmacı uzun yaşamın sırrıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Sağlıklı ve uzun yaşam şansını artıran pek çok faktör var. Doğada bulunan ancak değeri çok bilinmeyen bir meyve var ki kan dolaşımını iyileştirip vücudu 10 yıl birden gençleştirebilir.
Chichester Üniversitesi'nde yürütülen meyvelerin sağlıklı özelliklerine odaklanan bir araştırmada doğada bulunun bazı meyvelerin kan dolaşımını yüzde 45 oranında artırdığını ortaya koydu. Yüksek antioksidan içeriğine sahip olan genel sağlık üzerindeki erkileri göz önünde bulundurulduğunda frenk üzümü ömrü uzatan meyvelerden biri.