İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen siyah incir 22 Temmuz'da ihraç edilebilecek. İncir vücuda pek çok faydası bulunan bir meyve. Türkiye'den dünyaya yayılan incir içinde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 1

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üreticileri incir hasadı telaşı sararken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 2

Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 3

Geçtiğimiz 12 Temmuz'da hasat, 13 Temmuz'da ise ihracatına izin verilen sarılop incirden sonra, siyah incirde kesim tarihi 21 Temmuz, ihraç tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 4

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bölgemizde üretimi yapılan Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın İli ve İlçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, komisyon üyelerinin incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde yapmış olduğu fiziksel incelemeler sonucuna göre sarılop çeşidi taze incirin 12 Temmuz tarihinde kesimine ve 13 Temmuz tarihinde ihracatına, siyah taze incirin ise 21 Temmuz tarihinde kesimine ve 22 Temmuz tarihinde de ihracatına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 5

Öte yandan incir tüketmenin vücuda pek çok faydası da bulunuyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 6

YÜKSEK ORANDA C VİTAMİNİ İÇERİYOR

İncir, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum gibi mineralleri içerir ve B vitaminleri ile C vitamini bulunur.

İncirde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 7

LİF AÇISINDAN ZENGİN

Lif açısından zengin olması sindirim sistemine yardımcı olur, sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.İncirin içerdiği lifler, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 8

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

İncir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller içerir; bu da kemik sağlığı için önemlidir. İncirde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltarak hücre sağlığını korur.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 9

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

İncir lif açısından zengin olduğu için sindirime yardımcı olur ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler.İncirin içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler cilt sağlığını destekler, cildi genç ve sağlıklı tutar.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 10

Lif içeriği ve düşük yağ içeriği sayesinde doyurucu bir atıştırmalık olarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. İncirler doğal olarak yüksek miktarda doğal şeker içerir, bu da hızlı bir enerji kaynağı sağlar.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan - 11

Bu faydaları göz önünde bulundurarak, günlük beslenmenize düzenli olarak incir eklemek sağlığınıza olumlu katkılarda bulunabilir.

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