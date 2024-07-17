İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bölgemizde üretimi yapılan Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın İli ve İlçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, komisyon üyelerinin incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde yapmış olduğu fiziksel incelemeler sonucuna göre sarılop çeşidi taze incirin 12 Temmuz tarihinde kesimine ve 13 Temmuz tarihinde ihracatına, siyah taze incirin ise 21 Temmuz tarihinde kesimine ve 22 Temmuz tarihinde de ihracatına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.