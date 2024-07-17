İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süslüyor! Aydın'dan dünyaya yayılıyor: Doğadaki en güçlü antioksidan
Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen siyah incir 22 Temmuz'da ihraç edilebilecek. İncir vücuda pek çok faydası bulunan bir meyve. Türkiye'den dünyaya yayılan incir içinde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üreticileri incir hasadı telaşı sararken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı.