İngiliz Parlamentosu'nda ikinci vaka (Corona virüste son durum)

ABD'de coronavirüs kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.



Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.



Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65'e, vaka sayısı ise 3 bin 485'e yükseldi.



Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.