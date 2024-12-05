İngiliz tıp dergisinde yayımlandı! Bu besini tüketmek şeker hastalığına iyi geliyor

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir değiştirildiği, düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığı bilgilerinin derlendiği araştırma kapsamında bitter çikolata doz artışında görülen etkiler de incelendi. Buna göre her haftalık doz artışında tip 2 diyabet riski ek olarak yüzde 3 oranında azaldı.



Araştırmada bitter çikolata tüketiminin risk azaltma potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla kontrollü çalışma yürüterek bulguların doğrulanması gerektiği de belirtildi.



Dünya genelinde tip 2 diyabete yakalananların sayısının 2019'da 463 milyon olduğu aktarılan araştırmada, bu sayının 2045'te 700 milyona ulaşacağı öngörüsü paylaşıldı.