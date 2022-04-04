İngiltere Sağlık Enstitüleri 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

“Hükümetin çok çeşitli semptomları tanımayı, izolasyon tavsiyesi ve testlerini bırakmayı reddetmesi, muhtemelen bugün gördüğümüz inanılmaz sayıda vakayı tetikledi. Pek çok insan semptomları olduğunda artık kendini tecrit etmiyor, çünkü bunun gerekli olmadığını hissediyorlar ya da kendileri veya işverenleri burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları hala Covid olarak tanımıyorlar” dedi.