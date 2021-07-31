İngiltere'de bilim kurulu üyeleri uyardı: Bir sonraki corona virüs varyantı daha ölümcül olacak

KÜRESEL AŞILAMA HIZLANMADAN PANDEMİ SONLANMAYACAK

İngiltere’de Tüm Partiler Parlamento Grubu'nun corona virüs ile ilgili başkan yardımcısı Dr. Philippa Whitford konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SAGE tarafından yapılan değerlendirme, bu virüsü henüz yenemediğimiz gerçeğini ortaya koyuyor. İngiltere bu hafta ilk aşı dozlarını yoksul ülkelere bağışladı. Ancak bilgi ve teknoloji paylaşımı yoluyla küresel üretimde hızlı bir artış olmadıkça, dünyayı aşılamak ve pandemiyi sona erdirmek mümkün olmayacak. Daha sıkı sınır kontrol önlemleri olmadan aşıya dirençli varyantları ithal etme riskini alıyoruz. Burada kontrolsüz yayılma başka bir varyanta yol açabilir” dedi.