İngiltere'de Covid-19 varyantları için ‘iğnesiz aşı’ geliştirildi

Profesör Jonathan Heeney, "Aşımız, hem bağışıklık sistemini corona virüslere karşı daha geniş bir koruyuculukla yanıt vermeye hazırlama şekli hem de nasıl iletildiği açısından yenilikçi” derken, “Önemli olan, geliştirdiğimiz evrensel bir corona virüs aşısının ilk adımıdır ve bizi sadece Covid-19 türevlerinden değil, gelecekteki corona virüslerden de korur" ifadelerini kullandı.

Aşı için, Southampton bölgesinde mevcut bir aşının iki dozunu almış ancak üçüncü dozu olmayan gönüllüler aranırken, kişilere aşı olmaları karşılığında 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.