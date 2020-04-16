İngiltere’de gelecek hafta aşı için insan deneylerine başlanacak

ntv.com.tr 16.04.2020 - 13:09
Dün, biri Çin'den diğeri ABD'deki şirketlerden olmak üzere önde gelen üç aşı adayı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'den ekipler de dahil olmak üzere dünya çapında bilim adamları tarafından geliştirilen 67 aşı da insanlarda denemeler için çalışıyor.
ABD merkezli ilaç şirketlerinden Moderna geçen ay insan denemelerine geçmek için onay aldı. Seattle’daki kırk beş katılımcı ise aşının güvenliğini test etmek için mart ayında aşıyı denedi. Katılımcıların testlerde, corona virüs kapma şansı yok çünkü aşılar virüsün kendisini içermiyor.
Pennsylvania merkezli biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals ise geçen hafta insan denemelerine Philadelphia ve Missouri'deki 40 sağlıklı gönüllüyle başladı.
Türkiye'de de 7 farklı aşı projesi üzerinde çalışma yürütülüyor.