İngiltere'de laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı

Immensa'nın Wolverhampton laboratuvarındaki personel hatalarının, Eylül ve Ekim 2021'de Covid PCR test sonuçlarının yanlış bildirilmesinin doğrudan nedeni olduğu sonucuna vardık.Görüşümüze göre, özel laboratuvarda bu hatanın oluşmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği belirli bir işlem yoktu. Ancak raporumuz, hem bu tür olayların tekrarlanma riskini azaltmak hem de endişelerin hızla ele alınmasını ve soruşturulmasını sağlamak için net öneriler ortaya koyuyor” dedi.





Diğer taraftan Gleave, laboratuvardaki hatadan etkilenen hastaların hepsiyle iletişime geçildiğini vurguladı.