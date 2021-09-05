İnsanlarla daha fazla vakit geçirmek onları strese soktu: Kedilerde görülen sağlık problemleri pandemi döneminde arttı

Kurumdan yapılan açıklamada "Bir kedinin rutinindeki değişiklikler, alışkanlıklarına son derece bağlı olan bu hayvanlar oldukları için her zaman strese neden olma potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra, bir kedinin daha önce 'güvenli' veya 'sessiz' bulduğu yer, bir ev ofisi olarak yeniden tasarlanmış olabilir, bu nedenle kedinin artık sessiz bir yeri yoktur” diye konuştu.