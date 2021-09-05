İnsanlarla daha fazla vakit geçirmek onları strese soktu: Kedilerde görülen sağlık problemleri pandemi döneminde arttı

ntv.com.tr 05.09.2021 - 14:05
Dünya genelinde 4,5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan Covid-19 pandemisi nedeniyle, geçen yılın başlarında insanlar evde kaldı ve evcil hayvanlar her zamankinden daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu durum köpekler için oldukça sevindirici olsa da kedi dostlarımız için aynısı geçerli değil. Veterinerler, insanların evden çalışma alışkanlıklarının, kedilerin tümü stresle bağlantılı onlarca sağlık sorunu geliştirilmesine neden olduğunu buldu.
Son 18 ayda erkek kedilerde tıkalı mesane ile hem erkek hem de dişi kedilerde sistit gibi hastalıklarda kayda değer bir artış görüldü. Hayvan sahiplerine, yiyecek, su ve kum kaplarını sakin bir yere koymaları önerildi.
Kedilerle ilgili koruma ve sahiplendirme çalışmaları yürüten Cats Protection adlı kurum, birçok kedinin insanların evde kalması sorunuyla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.
Kurumdan yapılan açıklamada "Bir kedinin rutinindeki değişiklikler, alışkanlıklarına son derece bağlı olan bu hayvanlar oldukları için her zaman strese neden olma potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra, bir kedinin daha önce 'güvenli' veya 'sessiz' bulduğu yer, bir ev ofisi olarak yeniden tasarlanmış olabilir, bu nedenle kedinin artık sessiz bir yeri yoktur” diye konuştu.
Veteriner Debbie James, salgın döneminde öncesi kadar yaygın olmayan stresle ilgili çeşitli koşulların ortaya çıktığını söyledi. James, erkek kedilerde tıkanmış mesanelerin oldukça yaygın görülmeye başladığını belirterek, "Kedi sahipleri evden çalışıyorsa veya kendi kendini izole ediyorsa, o zaman tavsiyemiz, rutinlerini mümkün olduğunca normale yakın tutmaktır. Evde daha fazla aile üyesi varsa, ev ortamınızın da daha kedi dostu olması gerekir” dedi.