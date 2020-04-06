İnsanlık, tarihin gördüğü en kötü salgın olan 1918 İspanyol Gribi'nden corona virüsle mücadelede neler öğrenebilir?

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 06.04.2020 - 16:02 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 16:21
The Guardian’da Laura Spinney tarafından yazılan makaleye göre dünyadaki tüm pandemiler yakından incelendiğinde birbirleri ile birçok ortak noktada benzerlik gösterdikleri görülüyor.
Kriz zamanlarında, bilim insanları kanıtlar yetersiz görünse bile yeni tedaviler hakkında etik kararlar vermek zorunda kalıyor. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık kurumları şu anda Covid-19 hastalarının tedavisi için anti-sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ilaca duyulan coşkuyu dile getiriyor, insanlar onu almak için sosyal mesafeli kuralları ihlal ediyor ve uygunsuz ilaç kullanma nedeniyle kendilerini zehirliyorlar.
Yaşanan krizlerde etik kararlar almak zorunda kalan sadece politikacılar değil; aynı zamanda bilim insanları da bu yükü paylaşmak zorunda kalıyor. İdeal bir dünyada, bilim insanları gerçekleri ortaya koymalı ve politikacılar onları diğer gerçeklere karşı tartarak karar vermeli. Politikacılar etik yükü kaldırarak, bilimsel dünyaya kapıları açmalı. Ancak, günümüzde birçok ülkede durum farklı işliyor ve böyle bir işbölümü bulunmuyor.
Santa Fe Enstitüsü'nden filozof David Kinney, bilim insanlarının bir krizde nadiren tüm gerçeklere sahip olduğunu söyledi. Kinney, “Araştırmacıların sunabildikleri en iyi şey, bağlı olasılıklarla bir dizi olası sonuçtur ve bazen bu aralık o kadar geniştir ki bir politika yapıcı için işe yaramaz. Bu yüzden bilim insanı rahatlık alanından çıkmaya zorlanır ve bu aralığı kanıtlara bakmaksızın daraltır” diyerek bilim insanlarının kendi etik seçimlerini yapmaya zorlandıklarını aktardı.
“İşte bu yüzden 1918'de olduğu gibi bilim insanlarının medyada birbirlerini kandırdığını görüyorsunuz. "Bu delilik!" diyen Kinney, politikacıların ve bilim insanları arasındaki uyumsuzluğun halk sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek bir bilim insanın son zamanlarda gündem olan Marsilya çalışmasına dikkat çekti.
Fransa'da tanınmış bir profesör olan ve Marsilya’daki l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée’de çalışan Didier Raoult, geçen hafta Covid-19 için uyguladığı tedaviden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan bir video yayınladı. Roult, uyguladığı tedaviyle virüsün bulaşıcılığını 6 gün içinde engelleyebileceğini iddia etti.
Devam eden çalışmada, Covid-19 hastalara hidroksiklorokin, antibiyotik ve azitromisin kombinasyonu uygulanıyor. Hidroksiklorokin, dünyada en çok reçete edilen ilaçlardan biri olan klorokinin daha az toksik bir formuyken, azitromisin, Covid-19'un potansiyel bir komplikasyonu olan bakteriyel pnömoni için kullanılıyor.
Çalışmada’da Marsilya’da kullanılan kombinasyon dozlarının güvenli olduğu bildiriyorlar ancak bunu destekleyen hiçbir bilimsel dayanak gösterilmiyor. Farklı uzmanlar uygulanan bu kombinasyonun bazı hastalarda kardiyotoksik (kalpte hasar oluşturan madde ve ilaç) bir etkisi olabileceğini belirtiliyor.
Marsilya’daki hastanenin web sitesinde yayımlanan araştırma sonucuna göre tedaVi bugüne kadar 80’in üzerindeki hastaya uygulandı. Rapora göre, hastalar başka hastanelerde yatanlara göre Covid-19’dan daha hızlı bir sürede iyileşti.
Çalışmayı yöneten Profesör Raoult, insanların yaşamları için savaştığı bir durumda personellerinin onları kurtarmak için kendilerini riske attıklarını ve gerçekten etkili başka ilaç seçeneklerinin olmadığını söyleyerek kendini savunuyor.
Raoult, bulaşıcı hastalıklarda Fransa'nın önde gelen merkezini yönetiyor ve kendi alanında dünyanın en çok atıf yapılan bilim insanları arasında yer alıyor.
Tedavisinin işe yaradığını açıklarken kanıta dayalı bir karardan ziyade etik bir karar verdiğini açıklıyor. Geçen hafta sonu Le Monde'de verdiği röportajda doktorların ilk görevlerinin, bilime değil hastalarına olduğunu hatırlattı. Raoult basitçe, o zamanın kendisini ispatlayacağına inanıyor.