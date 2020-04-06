İnsanlık, tarihin gördüğü en kötü salgın olan 1918 İspanyol Gribi'nden corona virüsle mücadelede neler öğrenebilir?

UZMANLAR POLİTİK KARARLAR ALTINDA EZİLİYOR

Santa Fe Enstitüsü'nden filozof David Kinney, bilim insanlarının bir krizde nadiren tüm gerçeklere sahip olduğunu söyledi. Kinney, “Araştırmacıların sunabildikleri en iyi şey, bağlı olasılıklarla bir dizi olası sonuçtur ve bazen bu aralık o kadar geniştir ki bir politika yapıcı için işe yaramaz. Bu yüzden bilim insanı rahatlık alanından çıkmaya zorlanır ve bu aralığı kanıtlara bakmaksızın daraltır” diyerek bilim insanlarının kendi etik seçimlerini yapmaya zorlandıklarını aktardı.