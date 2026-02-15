İnternette şifalı mantar dolandırıcılığı. Kalp ve böbreğe iyi geliyor vaadiyle binlerce dolar alıyorlar

15.02.2026 15:44

NTV - Haber Merkezi

Dolandırıcıların son taktiği de mantar dolandırıcılığı. Sosyal medyada şifa vaadiyle pazarladıkları mantarlar için binlerce dolar alıyorlar sonra da ürünü göndermeyip sizi engelliyorlar. NTV'den Beyzanur Özer'in haberi...

Finans, internet dolandırıcılığı, sözde emniyet birimlerinden gelen telefonlar, çek-senet sahteciliği...

 

Dolandırıcılar sayısız yöntemlerle mağdurları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Son tehdit ise mantar dolandırıcılığı. Şifalı mantar vaadiyle binlerce dolar alıp ürün göndermiyorlar. 

Uykusuzluk çekenlere, kalp ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyleyerek Kav Mantarı göndermeyi vaat ediyorlar. İddiaya göre binlerce dolar ödeme alıp kimseye geri dönmüyorlar.

Mantar Uzmanı İhsan Sabri Belalan, dolandırıcıların çülküf ismini verdiklerini ancak gerçek adının kav mantarı olduğunu, eskilerinin diş beyazlatmak için ya da arıcıların dumanı taşımak için kullanmasının haricinde pek de işe yaramayan bir mantar türü olduğunu söyledi. Belalan, “Bu mantar türü çok kurumuş ağaçlarda bulanabilir ama ihtimali zor. Daha çok balta girmemiş ormanlarda bulunuyor.” bilgisini verdi.
Dolandırıcılar inandırıcı görünmek için sosyal medya hesapları da açtı. O hesaplarda yapılan paylaşımlarda sözde teslimatlara,, ürün tanıtımlarına hatta iş ilanlarına yer verildiği belirtiliyor.

Belalan, “300-500 euro kargo ücreti vermeniz lazım diyorlar. Bu parayı aldıkları an da sizi engelliyorlar. Zaten amaç burada sizin paranızı almak.” diyerek bu yöntemle bir sürü kişinin mağdur olduğunu belirtti. 

 

Rağbet yoğun ancak farklı sayfalar şikayetlerle ile dolu. Mağdurlar paralarının iade edilmesini istiyor.