İnternette şifalı mantar dolandırıcılığı. Kalp ve böbreğe iyi geliyor vaadiyle binlerce dolar alıyorlar
15.02.2026 15:44
NTV - Haber Merkezi
Dolandırıcıların son taktiği de mantar dolandırıcılığı. Sosyal medyada şifa vaadiyle pazarladıkları mantarlar için binlerce dolar alıyorlar sonra da ürünü göndermeyip sizi engelliyorlar. NTV'den Beyzanur Özer'in haberi...
Finans, internet dolandırıcılığı, sözde emniyet birimlerinden gelen telefonlar, çek-senet sahteciliği...
Dolandırıcılar sayısız yöntemlerle mağdurları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Son tehdit ise mantar dolandırıcılığı. Şifalı mantar vaadiyle binlerce dolar alıp ürün göndermiyorlar.
Uykusuzluk çekenlere, kalp ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyleyerek Kav Mantarı göndermeyi vaat ediyorlar. İddiaya göre binlerce dolar ödeme alıp kimseye geri dönmüyorlar.
Dolandırıcılar inandırıcı görünmek için sosyal medya hesapları da açtı. O hesaplarda yapılan paylaşımlarda sözde teslimatlara,, ürün tanıtımlarına hatta iş ilanlarına yer verildiği belirtiliyor.
Belalan, “300-500 euro kargo ücreti vermeniz lazım diyorlar. Bu parayı aldıkları an da sizi engelliyorlar. Zaten amaç burada sizin paranızı almak.” diyerek bu yöntemle bir sürü kişinin mağdur olduğunu belirtti.
Rağbet yoğun ancak farklı sayfalar şikayetlerle ile dolu. Mağdurlar paralarının iade edilmesini istiyor.