İran'da corona virüsüne bağlı ölümde sayı 4'e yükseldi (Corona virüsü son durum)

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.
Cihanpur, ayrıca, corona virüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.
İran'da yeni tip corona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.
Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.
Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı.
Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi.
Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.
Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip corona virüs (Covid 19) aşısı için klinik testlerin en erken nisan ayı sonlarında başlayacağı belirtildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.
Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.