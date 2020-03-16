İran'da ölü sayısı 853'e yükseldi (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 16.03.2020 - 10:27 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 14:00
Corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken, birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.
Umut verici son haber ABD'den geldi. Geliştirilen bir Covid-19 aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı.
Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.
Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.
Yetkililer, corona virüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.
Bu arada ülkenin 50 eyaletinin 49'unda virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı da 3 bin 485'e, ölü sayısı da 65'e yükseldi.
İngiltere'de corona virüs görülen siyasetçi sayısı 2'ye yükseldi. İşçi Partisi Milletvekili Kate Osborn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada virüse yakalandığını bildirdi. Osborn, "Bana corona virüs teşhisi konuldu. Bu dönemde kendimi izole edip, sağlık taramalarına katılacağım" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de daha önce sağlık Bakanı Nadine Dorries corona virüse yakalandığını açıklamıştı.
Virüs kaynaklı 35 ölümün görüldüğü ülkede vaka sayısı 1391'e yükseldi.
Türkiye’de vaka sayısı 18’e yükseldi. HABERE GİT
Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor. Ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Kıtada can kaybı 2 bini buldu, toplam vaka sayısı ise 50 bini geçti.
Guatemala ve Bahreyn'de ilk ölüm gerçekleşti.
Lübnan ve Peru, corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ülkeler arasına katıldı.
Çekya'da zorunlu durumlar haricinde hareket kısıtlaması getirildi.
Venezuela'da başkent Caracas ve 6 eyalet karantina bölgesi ilan edildi.
Kolombiya'da başka ülke vatandaşlarının ülkeye girişi 14 Nisan'a kadar durduruldu.
Çin ana karasında ölü sayısı 3 bin 213 oldu.
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 860'a yükselirken, bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.
Çin ana karası dışında, yeni tip corona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.