İran'da üç kişide daha corona virüsü görüldü (Corona virüsünde son durum)

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi.

Çin'de Covid-19 nedeniyle can kaybı, ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.