İran'da üç kişide daha corona virüsü görüldü (Corona virüsünde son durum)

Corona virüsü yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Güney Kore'de ilk kez yeni tip corona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 100'ü aştı. İşte son durum...

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi. 

Çin'de Covid-19 nedeniyle can kaybı, ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı. 

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ülke genelinde son 24 saatte 108’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Covid-19 rakamı oldu.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Covid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

ÇİN DIŞINDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.
Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra covid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Güney Kore'de, 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 53 yeni vakadan 51'inin Daegu'da, 2'sinin başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Daegu'da tespit edilen son vakalardan 23'ünün, virüsü taşıdığı salı günü doğrulanan 61 yaşındaki Güney Koreli bir kadının daha önce şehirde katıldığı kilise ayininde bulunduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kadının 9 ve 16 Şubat'ta ayinlere katıldığını ve bu nedenle virüsü taşıyan daha fazla kişi olmasından endişe edildiğini ifade etti.

Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüs , kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

İRAN'DA İKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN BİRİ DOKTOR 3 KİŞİDE CORONA TEŞHİSİ

İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

RUHANİ'NİN TALİMATIYLA MÜCADELE MERKEZİ OLUŞTURULDU

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.

İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. 

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.

BAŞHEKİM DE HAYATINI KAYBETTİ

Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu.

Doktor Zhiming, virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık personelİ değil. Şubat ayı başında Corona virüsü dünyaya duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz perşembe günü de Hubei eyaletindeki Ezhou şehrinde bir hastanenin eski müdürü Xu Depu virüse bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.

GUTERRES: RİSK ÇOK BÜYÜK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor. 

Ayrıca yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken.

GEMİDE İKİ ÖLÜM

Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemide, virüslü iki yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters haber ajansının Japon NHK kanalına dayandırdığı habere göre, biri kadın diğeri erkek iki yolcu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki kişinin de 80 yaşlarında olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde tahliyeler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etmişti.

SARS'LA YÜZDE 80 BENZERLİK

Virüsün, canlı olmayan bir yüzeyde ne kadar kalabildiği net değil. Uzmanlar, SARS veya MERS gibi Corona virüslerin metal, cam ya da plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiğini söylüyor. 

Yeni tip Corona visürün de SARS'la yüzde 80 oranında benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Japonya ise virüse karşı savaşmak için HIV ilaçlarını kullanmayı planlıyor.

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