İran'da üç kişide daha corona virüsü görüldü (Corona virüsünde son durum)

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.
Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi.
Çin'de Covid-19 nedeniyle can kaybı, ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı.
Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
Ülke genelinde son 24 saatte 108’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Covid-19 rakamı oldu.
Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.
Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Covid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.
Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip corona virüs , kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.
Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.
İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.
Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.
Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu.
Doktor Zhiming, virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık personelİ değil. Şubat ayı başında Corona virüsü dünyaya duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz perşembe günü de Hubei eyaletindeki Ezhou şehrinde bir hastanenin eski müdürü Xu Depu virüse bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.
Yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor.
Ayrıca yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken.
Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemide, virüslü iki yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Reuters haber ajansının Japon NHK kanalına dayandırdığı habere göre, biri kadın diğeri erkek iki yolcu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki kişinin de 80 yaşlarında olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde tahliyeler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etmişti.
Virüsün, canlı olmayan bir yüzeyde ne kadar kalabildiği net değil. Uzmanlar, SARS veya MERS gibi Corona virüslerin metal, cam ya da plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiğini söylüyor.
Yeni tip Corona visürün de SARS'la yüzde 80 oranında benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Japonya ise virüse karşı savaşmak için HIV ilaçlarını kullanmayı planlıyor.