İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü!

HER YER KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İran'ın Hürmüz Adası'nda etkili olan yoğun yağışlar sonucu oluşan kırmızı sel, denizler sanki kanla kaplanmış gibi görünse de aslında bir doğa harikasının sonucu.

Yağışların ardından akan kırmızı sular, bölge halkı ve turistler tarafından hayranlıkla izlendi.

Aşırı yağmurun ardından topraktaki yoğun demir oksit nedeniyle her yer kırmızıya büründü.

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