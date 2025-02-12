İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü!

İran'ın ünlü Hürmüz Adası'nda şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Aşırı yağmurun ardından topraktaki yoğun demir oksit içeriğinin etkisiyle her yer kırmızıya büründü. Adada kaydedilen görüntüler görenlerin ağzını açıkta bıraktı.

İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 1

HER YER KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İran'ın Hürmüz Adası'nda etkili olan yoğun yağışlar sonucu oluşan kırmızı sel, denizler sanki kanla kaplanmış gibi görünse de aslında bir doğa harikasının sonucu.

Yağışların ardından akan kırmızı sular, bölge halkı ve turistler tarafından hayranlıkla izlendi.

Aşırı yağmurun ardından topraktaki yoğun demir oksit nedeniyle her yer kırmızıya büründü.

İZLE: İRAN'IN 'KANLI' PLAJI

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İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 2

70'İ AŞKIN MİNERAL BARINDIRIYOR

Hürmüz Adası'nın toprakları yoğun demir oksit içermesi nedeniyle kırmızı plajlara ve canlı kırmızı dalgalara sahip.

Basra Körfezi'ndeki bu ilginç ada bir tuz tümseğinden oluşuyor. Volkanik kayalar kırmızı, sarı ve turuncu renklerde görünüyor ve 70'den fazla mineral barındırıyor.

İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 3

MUTFAKTA VE SANATTA DA KULLANILIYOR

Yerliler adanın kırmızı toprağının yenilebilir olduğunu ve piştiğinde pideye sürülebilen bir tür sos olduğunu belirtiyor.

Kırmızı toprak, mutfak kullanımlarının yanı sıra yerel sanatçıların resimlerinde, boyamada, seramik ve kozmetik üretiminde de kullanılıyor.

İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 4

Hürmüz, yaydığı renk tonlarının spektrumu nedeniyle sıklıkla "gökkuşağı adası" olarak da adlandırılıyor.

İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 5
İran'ın 'kanlı' plajı: Yağmur yağdı yer gök kırmızıya büründü! - 6
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