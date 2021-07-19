İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı bugünden itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Ancak, Public Health England (PHE) 5 Temmuz'a kadar olan beş hafta içinde ülkede toplam 154 norovirüs vakası meydana geldiğini duyuruldu. Önceki beş yıl boyunca aynı dönemde İngiltere’de ortalama olarak 53 norovirüs vakasının meydana geldiğini bildirdi. Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubuna deniliyor.

Bilim insanları, “Özgürlük Günü”nün ardından norovirüs vakalarının daha artacağından endişeli olduklarını söyledi. Vaka artışını, nüfusun daha önce direnç gösterdiği hastalıkların karantina sonrası daha güçlü bir şekilde geri döndüğü olası bir 'bağışıklık borcu' işareti olarak tanımladılar.

Gharbai, “Genellikle kış hastalığı olarak bilinen Norovirüs, pandemi boyunca normalden daha düşük seviyelerdeydi ve toplumdaki insanlar arasında daha az yayılma fırsatı buldu. Ancak kısıtlamalar hafifledikçe, tüm yaş gruplarında vakalarda bir artış gördük" dedi.

Bununla birlikte Profesör Gharbia, norovirüs enfeksiyonu semptomlarının ani başlangıçlı mide bulantısı, kusma ve ishali içerdiğini, ancak aynı zamanda yüksek ateş, karın ağrısı ve ağrıyan uzuvları da içerebileceğini söyledi.



Gharbia, “Norovirüs semptomları yaşayanlar evde kalmalı ve virüsün başkalarına bulaşmasını önlemek için enfekte olan çocuklar semptomlar kaybolduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe gönderilmemelidir. Covid'de olduğu gibi, bu virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için el yıkama gerçekten önemlidir, ancak unutmayın, Covid'in aksine alkol jelleri norovirüsü öldürmez, bu nedenle sabun ve su en iyisidir" tavsiyesinde bulundu.