İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı

Corona virüs kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat artış gösterdi. Normalde bir kış hastalığı olan norovirüs kendini şiddetli ishal, bulantı ve kusmayla gösteriyor. Uzmanlar, Covid-19 teddbirleri nedeniyle, diğer birçok bulaşıcı hastalığın son yıllarda durma noktasına geldiğini söyledi. Ancak "bağışıklık borcu" adı verilen durum nedeniyle, Covid-19 dışındaki diğer enfeksiyonların, tedbirlerin bırakılmasıyla hızla arttığı konusunda uyarı yapıldı.

ntv.com.tr 19.07.2021 - 16:19

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 1

İngiltere’de halk sağlığı uzmanları, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, norovirüs vakalarının 3 kat artış gösterdiği konusunda uyardı. 

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 2

İNGİLTERE'DE BUGÜN KISITLAMALAR KALDIRILDI

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı bugünden itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

İNGİLTERE'DE KISITLAMALAR KALDIRILDI

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 3

KUSMA VE İSHALE NEDNE OLUYOR

Ancak, Public Health England (PHE) 5 Temmuz'a kadar olan beş hafta içinde ülkede toplam 154 norovirüs vakası meydana geldiğini duyuruldu. Önceki beş yıl boyunca aynı dönemde İngiltere’de ortalama olarak 53 norovirüs vakasının meydana geldiğini bildirdi. Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubuna deniliyor. 

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 4

Bilim insanları, “Özgürlük Günü”nün ardından norovirüs vakalarının daha artacağından endişeli olduklarını söyledi. Vaka artışını, nüfusun daha önce direnç gösterdiği hastalıkların karantina sonrası daha güçlü bir şekilde geri döndüğü olası bir 'bağışıklık borcu' işareti olarak tanımladılar.

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 5

Uzmanlar, bir nörovirüs salgınının sağlık sistemi hala corona virüsün etkisiyle boğuşurken hastanelerde aşırı yoğunluğa neden olabileceği konusunda uyardı. 

Diğer taraftan PHE verileri, norovirüs vakalarının Nisan ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, Mayıs ayının son haftasında hızlandığını gösterdi.

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 6

TÜM YAŞ GRUPLARINDA ARTIŞ

PHE'nin ulusal enfeksiyon servisi müdür yardımcısı Profesör Saheer Gharbia, Covid kısıtlamalarının norovirüse insanlar arasında sınırlı bir yayılma olanağı verdiğini, ancak İngiltere'nin yeniden açılmasıyla birlikte bir trendin artık tersine döndüğünü söyledi.

Gharbai, “Genellikle kış hastalığı olarak bilinen Norovirüs, pandemi boyunca normalden daha düşük seviyelerdeydi ve toplumdaki insanlar arasında daha az yayılma fırsatı buldu. Ancak kısıtlamalar hafifledikçe, tüm yaş gruplarında vakalarda bir artış gördük" dedi.

İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 7
Bununla birlikte Profesör Gharbia, norovirüs enfeksiyonu semptomlarının ani başlangıçlı mide bulantısı, kusma ve ishali içerdiğini, ancak aynı zamanda yüksek ateş, karın ağrısı ve ağrıyan uzuvları da içerebileceğini söyledi.

Gharbia, “Norovirüs semptomları yaşayanlar evde kalmalı ve virüsün başkalarına bulaşmasını önlemek için enfekte olan çocuklar semptomlar kaybolduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe gönderilmemelidir. Covid'de olduğu gibi, bu virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için el yıkama gerçekten önemlidir, ancak unutmayın, Covid'in aksine alkol jelleri norovirüsü öldürmez, bu nedenle sabun ve su en iyisidir" tavsiyesinde bulundu.
İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 8

SOLUNUM VİRÜSLERİNE KARŞI BAĞIŞIKLIK AZALDI

Öte yandan, East Anglia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Profesör Paul Hunter, diğer birçok patojen gibi norovirüsün, ilk karantina sırasında insandan insana enfeksiyon zinciri kırıldığında neredeyse var olmadığını söyledi.

Hunter, “Çocuklarda norovirüs vakalarının artması, son 18 ay boyunca enfeksiyona maruz kalmamanın bir sonucu olarak hastalığa karşı bağışıklığın azaldığını kesin olarak kanıtlıyor. Diğer solunum yolu virüslerinden bazıları için vakaların arttığını görmeye başladık ve bu bize karantinadan çıktıkça halk sağlığı çin sorunlara neden olabilecek birçok başka enfeksiyonun arttığını görmeye başlayacağımızı hatırlatıyor” dedi.
İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı - 9

BAĞIŞIKLIK BORCU

Profesör Hunter, bazı doktorların bu fenomeni, Covid'e karşı koruyucu önlemler kaldırıldığında diğer bulaşıcı hastalık vakalarının normalden daha fazla artması nedeniyle “bağışıklık borcu” olarak tanımladıklarını söyledi.

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