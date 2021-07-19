İshal, kusma ve mide bulantısına dikkat! Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla norovirüs vakalarının sayısı arttı

ntv.com.tr 19.07.2021 - 16:19
İngiltere’de halk sağlığı uzmanları, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, norovirüs vakalarının 3 kat artış gösterdiği konusunda uyardı.
İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı bugünden itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.
Ancak, Public Health England (PHE) 5 Temmuz'a kadar olan beş hafta içinde ülkede toplam 154 norovirüs vakası meydana geldiğini duyuruldu. Önceki beş yıl boyunca aynı dönemde İngiltere’de ortalama olarak 53 norovirüs vakasının meydana geldiğini bildirdi. Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubuna deniliyor.
Bilim insanları, “Özgürlük Günü”nün ardından norovirüs vakalarının daha artacağından endişeli olduklarını söyledi. Vaka artışını, nüfusun daha önce direnç gösterdiği hastalıkların karantina sonrası daha güçlü bir şekilde geri döndüğü olası bir 'bağışıklık borcu' işareti olarak tanımladılar.
Uzmanlar, bir nörovirüs salgınının sağlık sistemi hala corona virüsün etkisiyle boğuşurken hastanelerde aşırı yoğunluğa neden olabileceği konusunda uyardı.
Diğer taraftan PHE verileri, norovirüs vakalarının Nisan ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, Mayıs ayının son haftasında hızlandığını gösterdi.
PHE'nin ulusal enfeksiyon servisi müdür yardımcısı Profesör Saheer Gharbia, Covid kısıtlamalarının norovirüse insanlar arasında sınırlı bir yayılma olanağı verdiğini, ancak İngiltere'nin yeniden açılmasıyla birlikte bir trendin artık tersine döndüğünü söyledi.
Gharbai, “Genellikle kış hastalığı olarak bilinen Norovirüs, pandemi boyunca normalden daha düşük seviyelerdeydi ve toplumdaki insanlar arasında daha az yayılma fırsatı buldu. Ancak kısıtlamalar hafifledikçe, tüm yaş gruplarında vakalarda bir artış gördük" dedi.