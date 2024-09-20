Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor

BESİN DEĞERİ AÇISINDAN ZENGİN

Çeşitli mineral ve vitaminler ile antioksidan özelliği olan ıspanak; karoten, likopen ile zeaksantin gibi pigmentler ve lif açısından oldukça zengin bir sebze.Ispanağın 100 gramında 469 mg A vitamini ve 5626 mg provitamin A veya B-karoten, K vitamini, C vitamini, B2 vitamini ve daha düşük konsantrasyonlarda folik asit (B9, tiamin dahil) bulunuyor.