Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor
Doğadaki en zengin demir kaynaklarından biri olan ıspanak vücut için çok faydalı. Genellikle ıspanak yemeği yoğurt ile birlikte tüketiliyor. Ancak bu ayrılmaz ikiliyi birlikte tüketmek sağlık için büyük bir hata.
Vücudun demir ihtiyacını karşılamak, kemikleri güçlendirmek, sağlığı korumak için ıspanak tüketmek önemli. Güçlü bir antioksidan olan ıspana, vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı daha güç kalkanı oluşturuyor.