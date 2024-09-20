Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor

Doğadaki en zengin demir kaynaklarından biri olan ıspanak vücut için çok faydalı. Genellikle ıspanak yemeği yoğurt ile birlikte tüketiliyor. Ancak bu ayrılmaz ikiliyi birlikte tüketmek sağlık için büyük bir hata.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 1

Vücudun demir ihtiyacını karşılamak, kemikleri güçlendirmek, sağlığı korumak için ıspanak tüketmek önemli. Güçlü bir antioksidan olan ıspana, vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı daha güç kalkanı oluşturuyor.

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Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 2

Ispanağın faydalarından yararlanmak için uzmanlar tek başına tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Ancak ıspanak genellikle yoğurtla birlikte tüketiliyor. Herkesin yaptığı bu hata ıspanağın besin değerini adeta sıfırlıyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 3

BESİN DEĞERİ AÇISINDAN ZENGİN

Çeşitli mineral ve vitaminler ile antioksidan özelliği olan ıspanak; karoten, likopen ile zeaksantin gibi pigmentler ve lif açısından oldukça zengin bir sebze.Ispanağın 100 gramında 469 mg A vitamini ve 5626 mg provitamin A veya B-karoten, K vitamini, C vitamini, B2 vitamini ve daha düşük konsantrasyonlarda folik asit (B9, tiamin dahil) bulunuyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 4

Ayrıca B1 ve riboflavin veya B2, C, E, K vitaminleri ile E vitamini arasında tokoferoller ve tokotrienoller gibi bilinen bileşikleri barındırıyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 5

GÜÇLÜ MİNERAL KAYNAĞI

Mineral açısından 100 gram ıspanakta 58 mg magnezyum,123 mg kalsiyum, 633 mg potasyum, 4,25 mg çinko, 0,128 mg bakır, 8.75 mg manganez, 120 mg sodyum ve 55 mg fosfor ile 4-35 mg demir bulunuyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 6


Bunun yanı sıra ıspanak, diyet lifi, B6 vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitlerinin önemli bir kaynağı.

Antioksidanlar, polifenoller ve karotenoidler gibi sağlıklı gıda statüsünün ayırt edici özellikleri olan çiğ ıspanağa önemli bileşikler eşlik ediyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 7

YÜKSEK ORANDA K VİTAMİNİ İÇERİYOR

Felç, kalp krizi, beyin kanaması gibi ciddi komplikasyonların gelişimini önlemek açısından oldukça önemli olan K vitaminini de içeren ıspanak, besin değerleri açısından son derece zengin olan koyu yeşil yapraklı bir sebze.

Çeşitli vitamin ve minerallerin yanı sıra insan dokusunun bakımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli olan diyet lifi, protein ve yağ asitlerini kapsayan birkaç önemli mikro besin içeriyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 8

100 gr başına yaklaşık 150 kcal içeren ve folatlar, K vitamini, A vitamini durumunda toplu olarak önerilen günlük miktarın %49’unu oluşturan çok çeşitli mineral ve vitaminleri sağlıyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 9

İçeriğindeki C vitamini, diyetteki demirin emilimi için çok önemli.

Ispanağın faydalarından yararlanmak için mevsiminden tüketmek gerekiyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 10

ISPANAĞI YOĞURTLA YİYENLER DİKKAT!

Ispanaktaki demir ile yoğurttaki kalsiyum birbirlerinin emilimini engellediği belirtiliyor. Yoğurt ve ıspanak beraber tüketildiğinde ıspanaktan beklenen fayda sağlanamıyor.

Ispanağı yoğurtla tüketmek büyük hata! Bir araya geldiğinde tüm değeri sıfırlıyor - 11

Bu yiyeceklerin kalsiyum kaynakları ile birlikte tüketilmemesi gerekiyor. Aksi halde vücudunuz bu besinlerdeki demirden yeterince fayda sağlayamıyor.

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