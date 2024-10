Ispanağın faydasını yüzde 50 azaltıyor: Herkes pişirirken aynı hatayı yapıyor

ISPANAĞIN FAYDALARINDAN YARARLANMAK İÇİN DOĞRU PİŞİRMEK GEREKİYOR

Çiğ veya pişmiş olsun, ıspanak inanılmaz derecede besleyicidir. Yine de ıspanağı nasıl hazırladığınız, her yöntemin artıları ve eksileri olduğu için besin değerini etkileyebilir.



Çiğ ıspanak en yüksek miktarda C vitamini ve fenolik bileşik sunar. Ve eğer maksimum miktarda lutein istiyorsanız, ıspanağı bir smoothie içinde yiyin. Ispanağı doğramak, yapraklarından lutein salınımını artırır.



Ispanağı haşlamak, C vitamini ve folat gibi suda çözünen vitaminler de dahil olmak üzere bazı besinlerini azalttığı için en kötü hazırlama yöntemlerinden biri gibi görünüyor. Bir çalışma, ıspanağı haşlamanın C vitamini içeriğini %50'ye kadar azalttığını, buna karşın buharda pişirmenin yaklaşık %11'lik bir kayba yol açtığını buldu.



Ispanağın buharda pişirilmesi folat içeriğini koruyabilir ve çiğ ıspanağa göre önemli ölçüde daha yüksek beta-karoten seviyelerine yol açar.