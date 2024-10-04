Ispanağın faydasını yüzde 50 azaltıyor: Herkes pişirirken aynı hatayı yapıyor

Pişmiş ıspanak, lif, protein ve A vitamini gibi çeşitli besinlerin daha yoğun bir kaynağıdır. Bunun nedeni, %91 su oranına sahip çiğ ıspanağın pişirildiğinde oldukça küçülmesidir. Bir su bardağı pişmiş ıspanağa eşit olması için 10 su bardağından fazla çiğ ıspanak gerekir.



Ispanağı diyetinize dahil etmek, önerilen günlük vitamin, mineral ve lif değerini karşılamayı kolaylaştırabilir.



Ispanak en düşük karbonhidratlı sebzelerden biridir . Ispanağın karbonhidratlarının çoğu , tokluk ve sağlıklı sindirimi destekleyen bir besin olan liften gelir.



Çiğ ıspanak maruldan 4 kat daha fazla K vitamini içerir. K vitamini kemik sağlığını, bilişsel sağlığı ve kalp sağlığını desteklemede önemli bir rol oynar.



Ispanak, sağlıklı görme, bağışıklık fonksiyonu ve düzgün kalp, akciğer ve diğer hayati organ fonksiyonları için gerekli olan A vitamini sağlar.



Folat, yeni, sağlıklı hücreler ve DNA oluşumuna yardımcı olan bir B vitaminidir. Manganez , güçlü kemikler, enerji üretimi ve bağışıklık sağlığı için önemlidir.



Ispanak , göz sağlığını desteklediği bilinen karotenoidler lutein ve zeaksantin de dahil olmak üzere fitokimyasallarla doludur.



Ispanak ayrıca iltihapla savaşmaya ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar olarak işlev gören mirisetin, kaempferol ve kuersetin adlı flavonoidleri de içerir.