Ispanağın faydasını yüzde 50 azaltıyor: Herkes pişirirken aynı hatayı yapıyor
Ispanak en sağlıklı yeşil sebzelerden biri. Göz sağlığına fayda sağlayabilecek, oksidatif stresi azaltabilecek, kanseri önleyebilecek ve kan basıncını düşürebilecek besinler ve antioksidanlar açısından zengindir. Salatalar, garnitürler ve smoothieler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tadını çıkarabileceğiniz ıspanağın faydalarından yararlanabilmek için doğru tüketmek gerekiyor.
Ispanak vücut için faydalı sebzelerden biri. İçinde pek çok vitamin ve mineral barındıran ve yüksek besin içeriğiyle vücudu güçlendiren ıspanağı yanlış pişirmek besin değerini azaltıyor. Bu nedenle ıspanağı doğru yöntemle pişirmek ve içideki vitamin, mineral değerini korumak gerekiyor.