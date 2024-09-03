Ispanakla karıştırılıyor, vücudu zehirliyor! Bitkinin köklerine dikkat: Yiyen soluğu hastanede alıyor
Eylül ayının gelmesiyle birlikte ıspanak tezgâhlarda yerini aldı. Geleneksel tıpta güzellik ve sağlık amaçlı kullanılan bir bitki olarak bilinen "Güzelavrat otu" ıspanakla karıştırılarak zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Bu iki otun ayrımını yaprak için köklerine dikkat etmek gerekiyor.
Güzelavrat otu, ıspanakla benzer görünümü nedeniyle yanlışlıkla tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.