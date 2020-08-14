İspanya'da açık alanda mesafesiz sigara içmek yasaklandı

İspanya'nin Galiçya bölgesinde corona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralı yerine getirilmedikçe sigara içmek yasaklandı.

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ntv.com.tr 14.08.2020 - 09:35

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vakalar yeniden artmaya başladı.

Ülkede mayıs başında durma noktasına gelen Covid-19 pandemisi temmuz ayının ortalarından itibaren yayılmaya başladı. Ülkede son zamanlarda günlük yeni vaka sayısı üç binlerin üzerine çıktı.

Vakalardaki bu artış İspanya'nın Galiçya bölgesinde yeni bir önlem alınmasına neden oldu.

Eyalette çıkartılan kararla topluma açık alanlarda sigara içmek fiziksel mesafe zorunluluğuna bağlandı. Yani sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda ikinci bir emre kadar sigara içmek yasaklandı.

Sigarada gözetilmesi gereken sosyal mesafe ise 2 metre olarak belirlendi. Geçen ay sigara içmenin Covid-19'un yayılmasını artırabileceğini ifade eden İspanya Sağlık Bakanlığı da Galiçya'nın kararına destek verdi.

İspanya'da açık ya da kapalı tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu. Kural sadece ülkenin turistik bölgesi Kanarya Adaları için geçerli değildi.

Covid-19 pandemisi Avrupa'yı vurduğunda en çok etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyordu. Nüfusu 46 milyon olan ülede 355 bin vaka tespit edilirken 28 bin 605 insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.