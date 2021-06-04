İspanyol araştırmacılar: İnek sütü, çapraz bağışıklık sayesinde insanları Covid-19’a karşı koruyabilir

Arenas, ayrıca sütün en etkili olduğu hayvanın doğumundan hemen sonrası olduğunu belirterek, "O zaman sütteki immünoglobulin seviyesi artar. Buna kolostrum denir, ancak belirli bir süresi vardır. Şimdi bilimsel zorluk, kolostrum süresini uzatabilmek ve ayrıca nihai üründe her zaman aynı seviyede antikorların nasıl sağlanacağını keşfetmek. Eylül ayından itibaren tek doz formatında bu ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Bunun için, her zaman yüksek antikorlara sahip bir dizi hayvanı korumak için çiftliklerdeki üreme döngülerini yeniden ayarlamamız gerekiyor" dedi.