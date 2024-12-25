İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat

“GENELDE INFLUENZA İLE KARŞILAŞIYORUZ”

Doç. Dr. Güner, pandeminin kendilerine elleri yıkamanın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini anlatarak, bu alışkanlığın kaybedilmemesini, vatandaşların konuya özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kentte soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını belirten Güner, “İstanbul’da şu anda genelde influenza ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında her sene gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz.” dedi.