İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat

İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçen yıla oranla artış yaşanıyor. Kentte genellikle influenza ile karşılaşıldığını anlatan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vakaların gün gün takip edildiğini söyledi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret etti.

İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 1

İstanbul’daki üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, artışın kaynağının mevsimsel olduğunu söyledi.

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İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 2

Her yıl karşılaşılan bu durumdan korkulmaması gerektiğine vurgu yapan Güner, “Burada dikkat etmemiz gereken durum, hassas ve dezavantajlı grup dediğimiz yaşlılarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımız. Okulların da açılmasıyla, çocuklarımızla beraber takip edilen bir enfeksiyon aktarımıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var.” diye konuştu.

İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 3

“GENELDE INFLUENZA İLE KARŞILAŞIYORUZ” 

Doç. Dr. Güner, pandeminin kendilerine elleri yıkamanın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini anlatarak, bu alışkanlığın kaybedilmemesini, vatandaşların konuya özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kentte soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını belirten Güner, “İstanbul’da şu anda genelde influenza ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında her sene gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz.” dedi.
İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 4

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin şunları kaydetti:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları gençlerin yanında yaşlılarda da gözüküyor. Bu enfeksiyonlar çocuklarda temasın daha yüksek olması, kendilerini koruma alışkanlığı edinememelerinden ötürü yüksek oranda gözüküyor ama çocuklarda çok büyük bir morbidite beklemiyoruz.

Erişkinlerde de çok büyük bir hasar beklemiyoruz ama ek hastalığı olan, kanser hastası olan, evde yatağa bağımlı, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde virüsler tehlikeli olabiliyor, hastaneye yatışları gerektirebiliyor.

Sonbahardan itibaren göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları birimlerimiz ile servislerimizi çoğaltarak önlemlerimizi aldık. Yoğun bakımlarla da ilgili önlemimizi aldık. Biz bu kış ayını, bahar ayını, enfeksiyon ve bulaşların arttığı dönemi en az hasarla geçirmeye çalışıyoruz.”
İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 5

“İSTATİSTİKLER GÜN GÜN TAKİP EDİLİYOR”

Doç. Dr. Güner, hastanelerdeki hastalık istatistiklerini gün gün takip ettiklerini vurgulayarak, “Bununla ilgili Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimimiz var. Uzmanlarımızla olası bir pandemiyle, salgınla ilgili erken uyarı sistemini çalıştırarak sürekli takip ediyoruz. İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçtiğimiz yıla göre mevsimsel bir artış olmakla beraber önceki seneye göre herhangi bir tehdit eden durumla karşı karşıya değiliz.” ifadesini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışın ilkbaharın gelmesiyle azalmasını beklediklerinin altını çizen Güner, “Tüm sağlık personeliyle beraber sahadayız. Vatandaşımızın yüksek sağlık hizmeti alması ve kendi sağlığının korunması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat sağlık personelimizle beraber mücadelemizi ediyoruz.” bilgisini paylaştı.
İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 6

“YOĞUN BAKIM YATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANABİLİR”

Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sağlık sistemimiz kuvvetli, bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Mevcut kriz yaratacak bir durumumuz yok ama burada en önemli nokta, yaşlılarımızın daha bahar ayları gelmeden grip ve pnömokok aşılarını olmuş olmaları.

Bu aşıları olan yaşlılarımız şu anda kış aylarını çok daha rahat geçiriyorlar. Vatandaşımızdan istediğimiz, evlerini sık sık havalandırmaları. Evlerin havalanması viral enfeksiyonlarla mücadelede çok büyük önem arz ediyor.

Bununla beraber toplu taşımalarda sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Okullarda çocuklarımıza hijyenin, el yıkamanın önemini anlatıyoruz.”
İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat - 7

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

Burun, sinüsler, yutak, gırtlak ve soluk borusunun üst kısmında oluşan, üst solunum yollarından herhangi birinin etkilenmesi neticesinde üst solunum yolu enfeksiyonu oluşuyor.

Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarının, genellikle öksürük, burunda akıntı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı ile karakterize olduğunu belirtiyor.

Herkesin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğine vurgu yapan uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık tekrar etmesi, yılda ikiden fazla sinüzit, kulak enfeksiyonu veya alt solunum yolu enfeksiyonu, yani zatürrenin bu duruma eşlik etmesi gibi, durumların çok önemli olduğunu hatırlatarak bu hastaların altta yatan ek hastalık açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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