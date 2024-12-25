İstanbullulara salgın uyarısı: İstatistikler gün gün takip ediliyor, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat
İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçen yıla oranla artış yaşanıyor. Kentte genellikle influenza ile karşılaşıldığını anlatan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vakaların gün gün takip edildiğini söyledi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret etti.
İstanbul’daki üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, artışın kaynağının mevsimsel olduğunu söyledi.