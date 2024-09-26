İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı kilo alımına neden olabiliyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıkı bir diyet yapması gerektiği söyleniyor. Ancak uzun süre aç kalmadan ve sevdiğiniz besinleri de tüketerek kilo verebilmeniz mümkün.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 1

Fazla kilolarınızdan kurtulmak ve istediğiniz kusursuz görünüme kavuşmak sandığınız kadar zor değil. Genellikle kilo verebilmek için uzun soluklu diyetler yapmanız gerektiğinizi düşünürsünüz. Ancak uzmanlar, en sevdiğiniz yiyecekleri yiyerek de kilo verebileceğinizin mümkün olduğunu söylüyor.

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İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 2

Biyokimyacı ve yazar Jessie Inchauspe kan şekeri yükselmelerini önlemek için basit bir numara paylaştı.Glikozda hızlı artışa yol açan yiyeceklerin tüketilmesi, insülin reaksiyonunu tetikleyerek vücudun şekeri karaciğerde depolamasına ve fazlasını yağa dönüştürmesine neden olabilir.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 3

Ancak Inchauspe, yiyeceklerin tüketilme sırasını değiştirmeyi içeren ve glikoz seviyelerini dengeleyip ek yağ birikimini önleyebilen bir teknik ortaya koydu.Konuyu derinlemesine inceleyen Inchauspe, sağlıklı kalmak için kan şekerinin stabil olmasının önemine dikkat çekti.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 4

"Bilimsel açıdan derinlemesine araştırma yaptığımda, tüm bu durumların ve semptomların glikoz artışlarıyla bağlantılı olduğunu ve sevdiğimiz her şeyi yiyebileceğimiz, ancak bu artışları yaratmayacağımız harika yollar bulduğumu fark ettim" diye açıkladı.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 5

YEMEKLERİ DOĞRU SIRADA TÜKETMEK ÖNEMLİ

Uzman isim yemeği doğru sırada yemenin önemli bir ayrıntı olduğunun altını çizerek önerilerini de paylaştı.

Yemeğin içindeki malzemeleri belirli bir sırayla yerseniz, o öğünün glikoz artışını %75'e kadar azaltabilirsiniz. Ve bunu ne kadar yediğinizi veya ne yediğinizi değiştirmeden yapabilirsiniz. Sadece sıranın bile glikozunuz üzerinde büyük bir etkisi vardır.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 6

KİLO VERMEK İÇİN DOĞRU SIRALAMA

Doğru sıralama, önce sebzeler, sonra proteinler ve yağlar ve en son nişastalar ve şekerlerdir.

Birçok restoranda ana yemekten önce ekmek servis edildiğine dikkat çeken uzman isim, "Ekmeği ana yemekten önce yememek çok önemli çünkü ekmek bir nişastadır" uyarısında bulundu. Nişastalarında şeker barındırdığını ve sindirildiğinde glikoza dönüştüğünü söyledi.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 7

Bu yüzden aç karnına glikoz içeren bir şey yediğimizde, nişasta midenizde glikoz moleküllerine parçalanır. Sonra bağırsaklarınıza ve kan dolaşımınıza çok hızlı bir şekilde ulaşır çünkü onu durduracak hiçbir şey yoktur.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 8

Bu konsantrasyonu artırır ve bir sıçramaya neden olur. Şimdi, yemeğinize bunun yerine lif içeren sebzelerle başlarsanız inanılmaz bir şey yapar.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 9

LİFLİ GIDALAR TÜKETMEK VÜCUT İÇİN KORUYUCU

Yemeğin başında lif tüketmenin etkisini anlatan Inchauspe, lifin mideden üst bağırsağa geçerek orada 'koruyucu kalın bir ağ tabakası' oluşturduğunu belirtti.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 10

Bu ağ, makarna, beyaz ekmek ve gazlı içecek gibi daha sonra tüketilen yiyeceklerin neden olduğu glikoz yükselmelerini büyük ölçüde azaltır. Şekerin bağırsaklardan geçişini yavaşlatır, böylece kan dolaşımınıza girme hızı ve etkinliği azalır. "Sonuç olarak, daha küçük bir artış elde edersiniz," diye iddia ediyor.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 11

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLERİ TÜKETMEK FAYDALI

Protein açısından zengin besinler midenin boşalmasını geciktirmede eşit derecede faydalıdır.

Bunun nedeni glukagon benzeri peptid 1 (GLP1) salgılanmasını indüklemeleridir.

İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı - 12

Proteinler bağırsak hücreleri tarafından emildikçe, mide boşalmasını yavaşlatan ve pankreasa insülin üretmesi sinyalini veren GLP1 salınımını tetikler, böylece kanınızdaki glikoz seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur.

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