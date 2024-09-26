İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı
Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı kilo alımına neden olabiliyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıkı bir diyet yapması gerektiği söyleniyor. Ancak uzun süre aç kalmadan ve sevdiğiniz besinleri de tüketerek kilo verebilmeniz mümkün.
Fazla kilolarınızdan kurtulmak ve istediğiniz kusursuz görünüme kavuşmak sandığınız kadar zor değil. Genellikle kilo verebilmek için uzun soluklu diyetler yapmanız gerektiğinizi düşünürsünüz. Ancak uzmanlar, en sevdiğiniz yiyecekleri yiyerek de kilo verebileceğinizin mümkün olduğunu söylüyor.