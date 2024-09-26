İstediğinizi yiyerek kilo vermek mümkün! Uzmanı tek yapmanız gereken şeyi açıkladı

YEMEKLERİ DOĞRU SIRADA TÜKETMEK ÖNEMLİ

Uzman isim yemeği doğru sırada yemenin önemli bir ayrıntı olduğunun altını çizerek önerilerini de paylaştı.



Yemeğin içindeki malzemeleri belirli bir sırayla yerseniz, o öğünün glikoz artışını %75'e kadar azaltabilirsiniz. Ve bunu ne kadar yediğinizi veya ne yediğinizi değiştirmeden yapabilirsiniz. Sadece sıranın bile glikozunuz üzerinde büyük bir etkisi vardır.