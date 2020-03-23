İtalya'da hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişinin bize öğrettikleri (Corona virüs istatistikleri)

Ölümle sonuçlanan vakalarda kronik hastalıklar görülmesi de çekiyor.

Ölen kişilerde en sık görülen kronik hastalıkların başında yüzde 73,8 ile hipertansiyon geliyor. Bu hastalığı yüzde 33,9 ile diyabet, yüzde 30,1 ile iskemik kalp rahatsızlığı takip ediyor.

Ülkedeki 3 bin 200 ölümden yalnızca 36'sı 50 yaşında altında. Bunların 9'u 40 yaşın altında ve 7'sinin kronik rahatsızlığı bulunuyordu.