İtalyan araştırmacılar: Corona virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

BÜYÜK ÖLÇEKLERDE ÜRETİLEBİLİR

Geliştirilen aşıların hepsinin DNA bazlı aşılar olduğu belirtildi. DNA veya RNA bazlı aşılar, zayıflatılmış veya deaktive edilmiş bir virüs veya virüsün parçaları ile yapılmadığından herhangi bir taze örneğe ihtiyaç duymadan laboratuvarda büyük ölçekte üretilebileceği anlamına geliyor.