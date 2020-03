İyileşen hastaların kanı tedavi için bir yol olabilir mi?

NEW YORK’TA DENENECEK

The New York Times’da yer alan habere göre, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) , bazı ciddi vakaları tedavi etmek için iyileşmiş hastalardan plazma kullanımını onayladı. New York Valisi Andrew Cuomo da New York'un ciddi şekilde hasta olanları tedavi etmek için serum test etmeye başlayan ilk eyalet olacağını açıkladı.

Cuomo, “Bu, ciddi durumdaki insanlar için bir deneme, ancak New York Eyalet Sağlık Bakanlığı, New York’un en iyi sağlık kuruluşlarından bazılarıyla bu konuda çalışıyor ve bunun umut vaat ettiğini düşünüyoruz” dedi.