İyileşen hastaların kanı tedavi için bir yol olabilir mi?

ntv.com.tr 27.03.2020 - 08:33 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 08:42
Corona virüs ile enfekte olan insan sayısı dünya çapında 450.000'i aştığı için bilim insanları pandeminin en acil sorularından birisine cevap bulmaya çalışıyor: Enfeksiyondan kurtulan insanlar virüse karşı bağışıklık kazanıyor mu?
Bağışıklık erken bir tedavi getirebilir. İyileşenlerin bedenlerinden toplanan antikorlar, Covid-19 adı verilen corona virüsün neden olduğu hastalık ile mücadele edenlere yardımcı olmak için kullanılabilir.
Antikor, herhangi bir hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun ortaya çıkardığı karşıt bir maddedir.
The New York Times’da yer alan habere göre, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) , bazı ciddi vakaları tedavi etmek için iyileşmiş hastalardan plazma kullanımını onayladı. New York Valisi Andrew Cuomo da New York'un ciddi şekilde hasta olanları tedavi etmek için serum test etmeye başlayan ilk eyalet olacağını açıkladı.
Cuomo, “Bu, ciddi durumdaki insanlar için bir deneme, ancak New York Eyalet Sağlık Bakanlığı, New York’un en iyi sağlık kuruluşlarından bazılarıyla bu konuda çalışıyor ve bunun umut vaat ettiğini düşünüyoruz” dedi.
Vücudun bulaşıcı bir virüse karşı ilk savunma hattı, işi vücutta uyanık kalmak ve bağışıklık sisteminin geri kalanını virüs ve bakteri gibi davetsiz misafirlere uyarmak olan immünoglobulin M adı verilen bir antikordur.
Bağışıklık sistemi bu antikoru spesifik bir virüsü tanımak ve nötralize etmek için tasarlanmış immünoglobulin G adı verilen ikinci bir türe ayırır. Bazı insanlar bir enfeksiyona karşı güçlü nötralize edici antikorlar üretirken, diğerleri daha hafif bir yanıt verir.
Bazı virüslerle (örneğin çocuk felci veya kızamık) enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorlar, bir ömür boyu bağışıklık kazandırır. Ancak soğuk algınlığına neden olan corona virüs antikorları sadece bir ila üç yıl devam eder.
Yeni tip corona virüs ile enfekte olan makaklarda yapılan bir çalışma, enfekte olduktan sonra maymunların nötralize edici antikorlar ürettiğini ve daha fazla enfeksiyona karşı direnç gösterdiğini ileri sürdü. Ancak maymunların veya virüs bulaşmış kişilerin ne kadar süre bağışıklık kalacağı şu an için belirsiz.
Texas Üniversitesi sağlık bilimi merkezinden Vineet D. Menachery, SARS salgını sırasında enfekte olan çoğu insanın 8-10 yıla kadar bağışıklık kazandığını söyledi.
Menachery, başka bir corona virüs olan MERS'ten kurtulanların çok daha kısa süreli koruma gördüğünü belirtti ve “yeni tip corona virüs ile enfekte olan insanlar en az bir ila iki yıl süren bağışıklığa sahip olabilir, bunun ötesini tahmin edemeyiz” dedi.
Yine de, antikor koruması kısa süreli olsa ve insanlar yeniden enfekte olsa bile, Icahn Tıp Okulu’nda bir mikrobiyolog olan Florian Krammer, virüse karşı verilecek ikinci savaşın çok daha hafif olacağını söyledi. Vücudun nötralize edici antikorlar üretmeyi bırakmasından sonra bile, bir bağışıklık hafızası hücresi alt grubunun yanıtı etkili bir şekilde yeniden etkinleştirebileceğini kaydetti.
“Yine semptomatik hale gelmeden ve muhtemelen hastalığın seyrini köreltebilmeniz için muhtemelen iyi bir bağışıklık tepkisinde bulunacaksınız,” dedi Dr. Krammer.
Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde virolog olan Dr. Marion Koopmans ve ekibi, enfekte 15 hasta ve sağlık çalışanında antikor tepkileri taradı. Araştırmacılar ayrıca, soğuk algınlığına neden olduğu bilinen dört corona virüsten biri ile enfekte olduğu bilinen yaklaşık 100 kişiden bankalı kan örnekleri kullanıyorlar.
Bu örnekler yeni corona virüse de bağışıklık tepkisi gösteriyorsa, Dr.Koopmans, bazı insanların - örneğin çocukların - neden sadece hafif semptomlara sahip olduğunu açıklayabilir. Yenisine karşı en azından biraz etkili olan ilgili corona virüslere karşı antikorları olabilir. Bağışıklığı değerlendirmenin en hızlı yolu, iyileşen insanların kanında koruyucu antikorlar arayan bir kan testidir.
Antikor testleri Singapur, Çin ve diğer birkaç ülkede kullanılıyor. Geçen hafta Dr.Krammer ve meslektaşları, "günler ila haftalar" içinde ölçeklendirilebilecek böyle bir antikor testi geliştirdiler.
Ekip, Covid-19'lu üç hastadan alınan kan plazmasındaki testi doğruladı. Araştırmacılar F.D.A.'dan hızlı onay istiyorlar.
Çarşamba günü, İngiltere Halk Sağlığı yetkilileri milyonlarca yeni geliştirilen antikor testi satın aldıklarını ve bunları hastaların evde kullanmaları için değerlendirdiklerini söyledi. Yetkililer, corona virüse karşı bazı bağışıklıkları olan vatandaşların normal yaşamlarına dönebileceklerini belirtti.
Bu özellikle sağlık çalışanları için yararlı olacak. En azından biraz bağışıklığı olduğunu bilenler, acil bakımın ön hatlarına yerleştirilebilir, virüse maruz kalmayan meslektaşlarını koruyabilir.
Columbia Üniversitesi'nden bir virolog olan Angela Rasmussen, “bu, bazı insanların tahmin ettiği gibi 18 ay boyunca devam ederse, virüse karşı bağışık olan sağlık çalışanlarına sahip olmak gerçekten çok yararlı olacaktır” dedi.
Ancak bunlar gibi testler, vücudun antikor üretmeye başlaması için geçen süre nedeniyle corona virüs enfeksiyonunun teşhisi için çok yararlı olmayabilir. Dr.Krammer’in testi, semptomların ortaya çıkmasından üç gün sonra bir antikor tepkisi alıyor. İnsanların enfeksiyondan sonra 14 gün boyunca semptom göstermeyebileceği göz önüne alındığında, testin tanı aracı olarak yararlı olması için çok geç bir süre.
Bununla birlikte, güçlü antikor tepkileri olan insanları bulmak, yeni tedavilere giden yolu göstermeye yardımcı olabilir. Esasen, iyileşmiş hastaların kanından edilen antikorlar hasta olanlara enjekte edilebilir. Çin'in başarı raporlarından sonra birçok araştırmacı böyle bir çaba üzerinde çalışıyor. Kurucularından Dr. Le Sun'a göre, Pekin merkezli bir şirket olan AnyGo Technology, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne ve Wuhan, Pekin ve Şanghay'daki hastanelere 50.000 test sağladı.
Çin ordusundan bir doktor olan Dr. Shangen Zheng, ekibinin şu ana kadar ondan fazla hastayı tedavi ettiğini ve Hubei Eyaletinde plazma ile tedavi edilen daha birçok hastadan alınan verilerin değerlendirildiğini söyledi.
Bu yaklaşım aslında “çok eski moda bir şey” dedi Dr. Krammer. Kore Savaşı sırasında hemorajik Hantaan virüsü ile enfekte olan Amerikan askerlerini kurtarmak ve hemorajik Junin virüsü ile enfekte olan Arjantin'deki insanları tedavi etmek için kullanıldı.
Bununla birlikte, yöntem geniş bir kullanıma sokulmadan önce, bilim adamları, geri kazanılan hastalardan alınan plazmanın diğer virüslerden ve toksinlerden arınmış olmasını sağlamak gibi güvenlik sorunlarını çözmelidir.
Takeda ve Regeneron gibi ilaç şirketleri, laboratuvardaki corona virüse karşı antikorlar geliştirerek bu soruların bazılarını ortadan kaldırmayı umuyorlar.