İyileşen hastaların kanı tedavi için bir yol olabilir mi?

ANTİKOR NASIL BAĞIŞIKLIK SAĞLAR?

Vücudun bulaşıcı bir virüse karşı ilk savunma hattı, işi vücutta uyanık kalmak ve bağışıklık sisteminin geri kalanını virüs ve bakteri gibi davetsiz misafirlere uyarmak olan immünoglobulin M adı verilen bir antikordur.

Bağışıklık sistemi bu antikoru spesifik bir virüsü tanımak ve nötralize etmek için tasarlanmış immünoglobulin G adı verilen ikinci bir türe ayırır. Bazı insanlar bir enfeksiyona karşı güçlü nötralize edici antikorlar üretirken, diğerleri daha hafif bir yanıt verir.

Bazı virüslerle (örneğin çocuk felci veya kızamık) enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorlar, bir ömür boyu bağışıklık kazandırır. Ancak soğuk algınlığına neden olan corona virüs antikorları sadece bir ila üç yıl devam eder.

Yeni tip corona virüs ile enfekte olan makaklarda yapılan bir çalışma, enfekte olduktan sonra maymunların nötralize edici antikorlar ürettiğini ve daha fazla enfeksiyona karşı direnç gösterdiğini ileri sürdü. Ancak maymunların veya virüs bulaşmış kişilerin ne kadar süre bağışıklık kalacağı şu an için belirsiz.