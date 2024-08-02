Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar
Japonların uzun yaşamlarının sırrı merak ediliyor. Dünyanın geneline göre uzun ve sağlıklı bir yaşam süren Japonların altın kurallarından biri oluşturdukları beslenme alışkanlıkları. Genellikle Japon mutfağı herkesin damak tadına uymayabilir. Ancak Japonların olmazsa olmaz dediği bazı besinler var ki uzun ve sağlıklı ömrü beraberinde getiriyor.
Japonya'da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.