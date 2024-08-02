Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar

Japonların uzun yaşamlarının sırrı merak ediliyor. Dünyanın geneline göre uzun ve sağlıklı bir yaşam süren Japonların altın kurallarından biri oluşturdukları beslenme alışkanlıkları. Genellikle Japon mutfağı herkesin damak tadına uymayabilir. Ancak Japonların olmazsa olmaz dediği bazı besinler var ki uzun ve sağlıklı ömrü beraberinde getiriyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 1

Japonya'da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 2

Japonya'da 65 yaş ve üstü kategoriye bakıldığında  rakam 35 milyonları buluyor ki bu da Japon nüfusunun neredeyse yüzde 30'u demek. Dünya çapında Japonların uzun ve sağlıklı yaşamları bu sebeple merak ediyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 3

Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı gözleri bu adaya ve beslenme şekillerine çeviriyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 4

Japonların mutfakarı ve tükettikleri besinler Türkiye'den çok farklı olsa da bu besinlerden yararlanarak benzer gıdaları tüketmek sağlığınızı güçlendirebilir.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 5

Japon beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun yaşamın sırrını merak edenler için Japonların sık tükettiği 5 yiyeceği sıraladı...

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 6

UZUN ÖMRÜN SIRRI DOĞRU BESİNLERİ SEÇMEK

Beslenme ve Diyet Uzmanı Asako Miyashita, Japonlar için vazgeçilmez olan besinler hakkında "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya’da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 7

Miyashita'nın yazısında Japonya'da 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi olduğundan söz edilerek Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakamın 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 8

Küçük bir Japon adası olan Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge olarak geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 9

Miyashita, geleneksel Japon diyetini uygulayan bir beslenme uzmanı olarak ailesiyle beraber sık tükettiği 5 yiyeceği ve özelliklerini şöyle anlattı.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 10

BALIK

Japon mutfağının olmazsa olmazı Omega- 3 zengini balıklar sağlık için büyük önem taşıyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 11

Japonların geleneksel diyetini uygulayan Miyashita, "Günlük öğünlerime her zaman biraz protein, özellikle de somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar eklerim. Balıktaki omega-3 yağları kan basıncını düşürmeye, trigliseritleri düşürmeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur." diyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 12

TATLI PATATES

Tatlı patates ülkemizde çok fazla tercih edilmesede faydalarıyla dikkat çeken bir sebze. Muhteşem bir lezzete sahip olan tatlı patates özellikle çocuklar tarafından da ilgiyle tüketiliyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 13

Miyashita "Okinawa'nın mor renkli tatlı patatesleri (Japonların deyişiyle imo) Japonya'da atıştırmalık ve tatlı olarak tüketiliyor.


Antioksidan açısından zengin olan kırmızı-mor renkli sebzelerin yaşlanma karşıtı özelliği var. Araştırmalar gösteriyor ki bu sebzeler kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor." diyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 14

DAIKON TURPLARI

Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 15

Daikon turpları soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla biliniyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 16

Virüs ve mikroplara karşı doğal bir kalkan olarak tüketilen daikon turbunun bir adetinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 124'ü mevcut bulunuyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 17

HAVUÇ VE PANCAR SAĞLIKLI KÖK SEBZELER ARASINDA

Havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu da sağlıklı kök sebzeler arasında.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 18

DENİZ YOSUNU

Japon beslenme diyetinin bir sıradışı elemanı da yosun. Deniz yosunlarının içerdiği demir, kalsiyum, folat ve magnezyum gibi mineraller ve lifli içeriği sayesinde kalp hastalığı, inme, hipertansiyon ve tip 2 diyabet riskine karşı destek olduğu biliniyor.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 19

JAPONLARIN UZUN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

Japonya'da uzun yaşamın sıklıkla gözlemlendiği birkaç önemli alışkanlık ve yaşam tarzı özelliği bulunuyor.

İşte Japonların uzun yaşam alışkanlıklarından bazıları;

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 20

DENGELİ BESLENME

Japon mutfağı genellikle taze, doğal ve dengeli besinlerle doludur. Sıkça tüketilen balık, sebze, meyve, deniz ürünleri ve tam tahıllar sağlıklı bir diyetin temelini oluşturur. Ayrıca, porsiyon kontrolü de oldukça yaygındır.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 21

AZ TUZ VE ŞEKER TÜKETİMİ

Japon mutfağında tuz ve şeker kullanımı genellikle düşüktür. Bunun yerine doğal tatlar ve fermente gıdalar (örneğin, miso, soya sosu) tercih edilir.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 22

AKTİF YAŞAM TARZI

Japonlar günlük yaşamlarında hareketi teşvik eden bir yaşam tarzı benimserler. Özellikle yaşlılar arasında yürüyüş ve hafif egzersizler yaygındır. Ayrıca, Japon kültüründe bisiklet sürme gibi fiziksel aktiviteler de oldukça yaygındır.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 23

GÜÇLÜ SOSYAL İLİŞKİLER

Japon kültüründe topluluk ve aile bağları güçlüdür. Sosyal bağlantılar, yaşlıların ruhsal sağlıklarını ve genel yaşam kalitelerini destekler.

Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar - 24

ZİHİN VE RUHSAL SAĞLIK

Japonya'da meditasyon, yoga ve geleneksel Japon ruhsal uygulamaları (örneğin, Zen) yaygındır. Bu tür uygulamalar zihinsel dinginlik ve stres yönetimi konusunda yardımcı olabilir.

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