Japon beslenme uzmanı açıkladı: Yiyen 100 yaşına kadar yaşar

DAIKON TURPLARI

Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri.