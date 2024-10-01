Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Japonların uzun yaşam sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Ömrü uzatmak, vücut direncini artırmak, hastalıklar karşı vücudu korumak için sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek için Japon diyetisyenlerin önerdiği bazı besinler var. Bu besinler düzenli tüketildiğinde vücutta güç kalkanına dönüyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve yaşlılık döneminde de dirençli ve sağlıklı olmak için beslenme alışkanlıklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

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Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 2

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine uyum sağladığınızda bağışıklığınızı artırarak hastalıklara yakalanma riskinizi de azaltabilirsiniz.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 3

Uzun ve sağlıklı ömür denildiğinde akıllara ilk olarak Japonlar geliyor. Dünyada herkes Japonların uzun yaşamının sırrını merak ediliyor. Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı gözleri bu adaya ve beslenme şekillerine çeviriyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 4

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için mutfakları ülkemizden çok farklı olsa da Japonların yiyip içtiği gıdaların içeriğine bakılarak benzeri gıdaları tercih etmek de bir seçenek olabilir.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 5

Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun yaşamın sırrını merak edenler için Japonların sık tükettiği yiyecekleri sıraladı.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 6

Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita,a "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya’da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 7

Miyashita'nın yazısında Japonya'da 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi olduğundan söz edilerek Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakamın 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 8

JAPONLARIN UZUN YAŞAM İÇİN EN SIK TÜKETTİĞİ BESİNLER

1- TATLI PATATES

Normal patatesle çok da ilgisi olmayan bir tür olan tatlı patates sebzesi ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Ama tüm faydalarıyla beraber çocukların da sevdiği bir tada sahip olduğu için annelerin yeni gözdesi oldu.

Miyashita "Okinawa'nın mor renkli tatlı patatesleri (Japonların deyişiyle imo) Japonya'da atıştırmalık ve tatlı olarak tüketiliyor. Antioksidan açısından zengin olan kırmızı-mor renkli sebzelerin yaşlanma karşıtı özelliği var. Araştırmalar gösteriyor ki bu sebzeler kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor." diyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 9

2- BALIK

Japonların geleneksel diyetini uygulayan Miyashita, "Günlük öğünlerime her zaman biraz protein, özellikle de somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar eklerim. Balıktaki omega-3 yağları kan basıncını düşürmeye, trigliseritleri düşürmeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur." diyor.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 10

3- DAIKON TURPLARI

Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 11

Daikon turpları soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Virüs ve mikroplara karşı doğal bir kalkan olarak tüketilen daikon turbunun bir adetinde günlük C vitamini ihtiyacının %124′ü mevcut bulunuyor.

Havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu da sağlıklı kök sebzeler arasında.

Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde - 12

4- FERMENTE MİSO ÇORBASI

Japonların beslenme alışkanlıkları içinde fermente gıdalar önemli bir yer tutuyor. Miso çorbası da onlardan biri.

Japonların çok sevdiği miso çorbası fermente edilmiş soya fasulyesi ve tahıllardan yapılan bir macun olan "miso" kullanılarak yapılıyor.

Maya, probiyotikler ve yararlı bakteriler bilindiği üzere bağırsak florasını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasının yanı sıra bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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