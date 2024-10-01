Japon diyetisyen açıkladı: 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

4- FERMENTE MİSO ÇORBASI

Japonların beslenme alışkanlıkları içinde fermente gıdalar önemli bir yer tutuyor. Miso çorbası da onlardan biri.



Japonların çok sevdiği miso çorbası fermente edilmiş soya fasulyesi ve tahıllardan yapılan bir macun olan "miso" kullanılarak yapılıyor.



Maya, probiyotikler ve yararlı bakteriler bilindiği üzere bağırsak florasını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasının yanı sıra bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.