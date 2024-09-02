Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok

Japonları uzun yaşamının sırrı herkes tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Japonlar genellikle sağlıklı beslenmeyi önemsiyor. Özellikle düzenli olarak tükettikleri bir bitki çay var ki vücudun direncini artırarak hastalıklar karşı koruma sağlıyor.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 1

Japonların uzun ve sağlıklı yaşamı bilim insanları tarafından da inceleniyor. Japonlar genellikle sağlıklı besleniyor ve doğanın mucizelerinden faydalanıyor.

Japonların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve vücuda faydaları saymakla bitmeyen karabuğday çayı, düzenli tüketildiğinde vücut için güç kalkanı oluşturuyor.

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Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 2

Japonca'da soba çayı veya 'soba-cha' olarak da bilinen karabuğday çayı, karabuğday bitkisinin kabuklu tohumları olan kavrulmuş karabuğday kabuğu çıkarılmış tanelerden yapılan bir çay türüdür. İsmine rağmen karabuğdayın buğdayla akrabalığı olmaması ve gluten içermemesi gluten hassasiyeti olanlar için uygun bir seçimdir.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 3

Taneye benzer tohumları olan ve son derece besleyici olan karabuğda, doğada bulunan en güçlü antioksidanların dabşında geliyor. Sağlık açısından son derece faydalı olan bu çay Japon sofralarından eksik olmuyor.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 4

1- VÜCUDU SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ TUTAR

Karabuğday çayı, kronik hastalıkların azalmasına yardımcı olur. Bir yudumu sadece lezzetli değil vüct sağlığınızı korumanın harika bir yoludur.

Karabuğday çayı, diğer güçlü bileşiklerin yanı sıra rutin ve quercetin gibi antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar vücudunuzdaki zararlı serbest radikallerle savaşarak çalışır.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 5

2- KALBİ KORUR

Kalp sağlığı için de şifalı olan karabuğday çayı, içindeki antioksidanlar sayesinde kalp krizi riskini azaltır. Kalbi güçlendirir ve damar tıkanıklığını önler.

Bunu kan basıncınızı düşürerek, kötü kolesterolü keserek ve kan damarlarınızın daha iyi çalışmasını sağlayarak yaparlar. Düzenli kafeinli içeceklerin yerine bu sağlıklı içeceği beslenmenize dahil etmeye çalışın. Ayrıca bu çay kalp krizini engellemeye yardımcı oluyor.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 6

3- KALORİSİ YOK, KİLO VERMEYİ DESTEKLİYOR

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız karabuğday çayı bunun için iyi bir yol arkadaşı olabilir. Kalorisi azdır, bu nedenle diyetinizde fazladan kalori konusunda endişelenmeden lezzetli, cevizli lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 7

Bu, kilo almadan yudumlayabileceğiniz anlamına gelir. Yani, kilosunu yönetmek isteyenler için karabuğday çayı, hedeflerinize doğru ilerlemenin lezzetli ve suçluluk duymadan bir yoludur.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 8

5- KAN ŞEKERİMİ DENGEDE TUTAR

Kan şekerini dengede tutmak ve diyabet riskini azaltmak için karabuğday çayı iyi bir seçim olabilir. Karabuğday, yavaş sindirilen karmaşık karbonhidratlar içerir, bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı ani yükselişler yerine kademeli bir artışa yol açar.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 9

Ayrıca kan dolaşımında şekerin emilimini yavaşlatan, kan şekeri düzeylerini sabit tutmanıza yardımcı olan diyet lifi açısından da zengindir.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 10

6- SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Karabuğday çayındaki lif, faydalı bağırsak bakterileri için besin görevi görür ve iyi bir sindirim için gerekli olan dengeli ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekler. Ayrıca karabuğdaydaki bazı bileşenler, sindirim iltihabını ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilir.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 11

7- GLUTEN HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN İDEAL

Karabuğday, gluten içermez. Bu özelliğiyle glüten duyarlılığı veya çölyak hastalığı olan kişiler için sağlıklıdır.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 12

8- B VİTAMİNİ, MAGNEZYUM, MANGANEZ HAZİNESİ

Karabuğday pek çok vitamini içinde barındırır. Magnezyum, manganez ve B vitamini bakımından adeta bir hazinedir. Bu vitaminler sayesinde vücudu enerjik tutmaya yardımcı olur. Kas ve sinir fonksiyonlarını geliştirir. Kemik sağlığını iyileştirir.

İçindeki B vitamini sayesinde vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Yani karabuğday yemek, vücudunuza sağlıklı ve aktif kalmak için ihtiyaç duyduğu besinleri vermenin lezzetli bir yoludur.

Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok - 13

KARABUĞDAY ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karabuğday çayı yapmak için, kabuğu çıkarılmış taneler ilk olarak fındıksı ve kızarmış tadı ortaya çıkarmak için kavrulur. Kavurduktan sonra, kabuğu çıkarılmış taneler, hoş kokulu ve toprak tadında bir çay yapmak için sıcak suya batırılabilir.

Karabuğday çayı sıcak veya soğuk olarak içilebilir ve Doğu Asya ülkelerinde, özellikle Japonya'da popülerdir, ancak sağlayabileceği çeşitli sağlık yararları nedeniyle dünya çapında hızla popüler hale gelmektedir.

ÖNEMLİ! Karabuğday çayını beslenme rutininize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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