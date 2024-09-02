Japonların ömrünü uzatan çay! Vücudu dipçik gibi yapan vitamin hazinesi, kalorisi bile yok

2- KALBİ KORUR

Kalp sağlığı için de şifalı olan karabuğday çayı, içindeki antioksidanlar sayesinde kalp krizi riskini azaltır. Kalbi güçlendirir ve damar tıkanıklığını önler.

Bunu kan basıncınızı düşürerek, kötü kolesterolü keserek ve kan damarlarınızın daha iyi çalışmasını sağlayarak yaparlar. Düzenli kafeinli içeceklerin yerine bu sağlıklı içeceği beslenmenize dahil etmeye çalışın. Ayrıca bu çay kalp krizini engellemeye yardımcı oluyor.