Japonların ömür uzatan çayı: 1 bardağı tüm hastalıklara şifa oluyor
Japonya'da sıklıkla tüketilen matcha çayı, benzersiz yetiştirme koşulları, besin profili, lezzeti ve düşük kalorili içeriği nedeniyle popülerlik kazandı. Yeşil çayın aksine, matcha bitkileri büyümeleri sırasında bambu hasırlarla gölgelendirilir, bu da daha yüksek klorofil içeriğine yol açar ve yapraklara parlak yeşil bir renk verir. Peki, matcha çayı içmenin sağlığa faydası var mı? İşte yanıtı.
Özel olarak yetiştirilen ve ülkemizde de tüketilen matcha çayı faydaları ile öne çıkan bir çay türü. Japonya'da yetiştirilen ve etkisi tüm dünyaya yayılan matcha çayının kelime anlamı ise ufalanmış çay demek.