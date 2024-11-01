Japonların ömür uzatan çayı: 1 bardağı tüm hastalıklara şifa oluyor

Japonya'da sıklıkla kullanılan yeşil renge sahip bu çay günümüzde ise birçok farklı ülkede tüketilen bir çay haline geldi. Matcha çayı faydaları ile öne çıkar ve sade yeşil çaya göre daha çok tercih edilir. Okinawa gibi dünyanın en uzun yaşayan insanların olduğu bir bölgede bu çayın tüketilme oranının oldukça fazla olduğu bilinir.