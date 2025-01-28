Japonların sağlıklı yaşam sırrı: 7 altın kuralları var

DAHA FAZLA ÇEŞİTLİLİK

Porsiyon kontrolü, Japonların başarılı olduğu bir diğer alandır. Yemekler daha küçük porsiyonlarda servis edilir ve bu da insanların aşırı yemeden çeşitli yiyeceklerin tadını çıkarmasını teşvik eder. Anahtar nokta denge; bir şeyden çok yemek yerine her şeyden biraz yemektir.



2019 tarihli bir araştırmaya göre, insanlar daha küçük porsiyonlar servis edildiğinde daha az yeme eğilimindedir ve çeşitli bir diyet, fazla kalori olmadan daha iyi beslenmeyi destekler.





