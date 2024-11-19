Japonya'da ilaç olarak kullanılıyor: Kalbi koruyor, damarlardaki yağı temizliyor

Bu çayın, ilk olarak Çin ve Japonya'da içilmeye başlandığı düşünülüyor. Siyah veya yeşil çaya eklenen maya ve şekerin ardından bir hafta veya daha fazla beklenmesi ile elde ediliyor.



Bu işlem sırasında ortaya çıkan bakteri ve mayanın oluşturduğu mantar benzeri tabaka, bu çayın "mantar çayı" olarak da anılmasına neden oluyor. Üstelik bu tabaka, canlı bir bakteri ve maya kolonisidir ve yeni bir kombucha çayı yapmak için de kullanılabilir.