Japonya'da ilaç olarak kullanılıyor: Kalbi koruyor, damarlardaki yağı temizliyor
Uzak Doğu'da fermente olarak tüketilen bir çay olan Kombucha, sağlığa pek çok faydasıyla dikkat çekiyor. Yeşil çayın fermente edilmiş hali olan bu içecek güçlü probiyotik kaynaklarından biri olduğu için bağırsak sağlığını destekler. Kombucha çayı zengin antioksidanlar içermesi sayesinde zararlı bakterilerin yok edilmesinden kansere karşı koruyuculuğa kadar oldukça farklı yararlara sahip.
Bu çayın, ilk olarak Çin ve Japonya'da içilmeye başlandığı düşünülüyor. Siyah veya yeşil çaya eklenen maya ve şekerin ardından bir hafta veya daha fazla beklenmesi ile elde ediliyor.
Bu işlem sırasında ortaya çıkan bakteri ve mayanın oluşturduğu mantar benzeri tabaka, bu çayın "mantar çayı" olarak da anılmasına neden oluyor. Üstelik bu tabaka, canlı bir bakteri ve maya kolonisidir ve yeni bir kombucha çayı yapmak için de kullanılabilir.