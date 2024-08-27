Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor
Japonya'nın meyvesi olan muşmula, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiminden sonra meyve vermeye başladı. Muşmula sağlık açısından da oldukça faydalı. Bu özel meyve, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir.
Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, Japonya meyvesi olan muşmula fidelerini internet üzerinde isteyerek bahçesine ekti. Büyük emek verdiği muşmula fideleri büyüyerek meyve vermeye başladı.