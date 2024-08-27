Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor

Japonya'nın meyvesi olan muşmula, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiminden sonra meyve vermeye başladı. Muşmula sağlık açısından da oldukça faydalı. Bu özel meyve, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 1

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, Japonya meyvesi olan muşmula fidelerini internet üzerinde isteyerek bahçesine ekti. Büyük emek verdiği muşmula fideleri büyüyerek meyve vermeye başladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 2

Muşmula ağaçlarını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, Soydan'ın başarısını tebrik ederek, herkese örnek olacak bir çiftçi olduğunu belirtti.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 3

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, “Burası bin 400 rakımlı bir yer ve toprağı her şeye müsait olduğunu söyleyebilirim. Özellikle birçok bitkinin yetiştiği noktalardan biridir. Hasan amcamız bu muşmula fidelerini internet ortamında temin etmiş ve gelmesiyle bahçesine dikimini gerçekleştirmiştir. Aradan yılların geçmesiyle fideler büyüyerek meyve vermiş. Bu da bir ilk oluyor bölgede. Bunun hasadı ise kasım aylarına denk geliyor. Türkiye'de ise nadir yetişebilen bir bitki. Çokta tadı güzel olan bir bitki. İnşallah Hasan amcamız burada yaşayan tüm çiftçilere örnek olacak. Bu meyve kökeni aslında Japonya. Şimdi ise Yüksekova'da da en güzel şekilde yetiştirilmiş durumda” dedi.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 4

Çekirdekli, mayhoş bir tadı olan, seveninin de çok sevdiği muşmulayı tüketmek sağlık açısından faydalı.

Muşmula meyvesi, halk arasında töngel, döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de bilinir. Özellikle boğaz iltihabına çok iyi gelen bu meyvenin birçok faydası bulunuyor.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 5

Muşmula, sağlık açısından birçok fayda sağlayan besin değerleri içeren bir meyve. Bu özel meyve, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahip.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 6

Muşmula, B ve C vitaminleri bakımından çok zengindir ve yüksk lif kaynağı olduğu için bağırsak sağlığını destekler.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 7

Demir, manganez ve kalsiyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller, kemik sağlığını desteklemeye ve enerji metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağlayabilir.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 8

Potasyum içeriği sayesinde muşmula, kan basıncını düzenlemeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye katkı verebilir. Vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olabilir. Muşmula, düşük kalorili bir meyve olup, aynı zamanda lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir kaynaktır. Bu özellik, kilo kontrolü ve dengeli beslenme hedeflerine katkıda bulunabilir.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 9

C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Muşmula meyvesi, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bu meyve, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.

Japonya'nın özel meyvesi Hakkari'de yetişti! Tadı sevilmiyor ama 7'den 70'e şifa dağıtıyor - 10

ÖNEMLİ! Hamilelikte muşmula tüketimi, içerdiği oksalat nedeniyle sınırlı olmalıdır, çünkü oksalatlar böbrek taşı oluşumunu artırabilir. Ayrıca, muşmulanın yüksek lif içeriği, hamilelikte mide problemlerine yol açabilir ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Hamilelik sürecindeki hormonal değişiklikler, muşmulanın içerdiği lifin mide rahatsızlıklarını tetikleme olasılığını artırabilir.

Bu sebeple muşmula tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER