Jersey sütü nedir? Jersey sütünün 7 faydası
Son yıllarda sağlıklı yaşam ve doğal beslenme arayışında olanların dikkatini çeken süt türlerinden biri de Jersey sütü oldu. İngiltere’nin Jersey Adası’na özgü sığırlardan elde edilen bu süt, zengin içeriği ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Peki, Jersey sütünü diğerlerinden ayıran özellikler neler? İşte Jersey sütünün 7 önemli faydası…
Jersey sütü, İngiltere'nin Jersey Adası kökenli Jersey sığırlarından elde edilen, oldukça besleyici ve kaliteli bir süttür. Normal inek sütünden daha yağlıdır (%5-6 civarında olabilir), bu da onu daha kremamsı ve lezzetli yapar.