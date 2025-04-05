Jersey sütü nedir? Jersey sütünün 7 faydası

5. Sindirim Dostu Olabilir (A2 protein içeriği)



Bazı Jersey sığırları, klasik inek sütündeki A1 yerine A2 beta-kazein proteini üretir. Bu da bazı insanlarda daha kolay sindirilebilir olabilir (özellikle laktoz intoleransı olmayan ama inek sütü rahatsızlığı yaşayanlar için).



6. Daha Az Laktoz İçerebilir



Bazı analizlerde Jersey sütünde laktoz oranının hafif daha düşük olduğu görülmüştür. Bu da bazı bireylerde sindirimi kolaylaştırabilir.



7. Doğal ve Lezzetli



Daha yoğun ve tatlımsı bir aromaya sahiptir, katkı maddesi olmadan bile lezzetlidir.