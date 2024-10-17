Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı?

KABAK ÇEKİRDEĞİ VE BADEM ARASINDA NASIL SEÇİM YAPILIR?

Eğer daha iyi kalp, kemik ve prostat sağlığı için magnezyum ve çinko alımını artırmak istiyorsanız; veya triptofan içerikleri nedeniyle uyku kalitenizi doğal olarak iyileştirmek istiyorsanız; veya antioksidan açısından zengin, düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli bir atıştırmalık arıyorsanız, kabak çekirdeği sizin için en iyi seçenektir. Kabak çekirdeğinin omega 6 açısından zengin olduğuna dikkat edin. Omega-6 yağ asitleri temel olsa da, aşırı alım omega-3'lerle dengelenmediğinde iltihaplanmaya neden olabilir. Optimum sağlık için iki yağ asidi arasında iyi bir denge sağlamak önemlidir.



Tekli doymamış yağlar ve E vitamini açısından zengin, kalp sağlığına uygun bir atıştırmalık istiyorsanız; kan şekeri seviyelerini yönetmek istiyorsanız veya yüksek lif ve proteinden gelen toklukla kilo yönetimini hedefliyorsanız ve cilt ve saç sağlığı için faydalar arıyorsanız, bademler en iyi seçeneklerdir. Bademler, çinko ve demir gibi belirli minerallerin emilimini azaltabilen fitik asit içerir. Bu, dengeli bir diyette önemli bir endişe olmasa da, büyük miktarlarda tüketilirse farkında olunması gereken bir şeydir. Bademler kalori bakımından yüksektir ve aşırı tüketimi, ölçülü olarak tüketilmezse kilo alımına yol açabilir.