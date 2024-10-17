Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı?

Potansiyel sağlık yararları için günlük olarak tüketilen çeşitli kuruyemiş ve tohumlardan ikisi oldukça besleyici olarak kabul edilir. Bu iki süper kuruyemiş badem ve kabak çekirdeği. Peki bu iki kuruyemişten hangisi vücudunuz için daha sağlıklı?

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 1

Kabak çekirdeği, bağışıklığı güçlendiren mineral manganez açısından zengindir Kabak çekirdeği, besin açısından bir güç merkezidir. Sadece 28 gram kabak çekirdeği 151 kalori, 7 gram protein, 13 gram yağ ve 2 grama kadar lif içerir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 2

Bunların dışında kabak çekirdeği magnezyum, demir, bakır ve manganez gibi temel mineraller ve E vitamini gibi antioksidanlar da içerir. Omega-3 yağ asitleriyle dengeli tüketildiğinde kalp sağlığı için faydalı olan omega-6 yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 3

İşte kabak çekirdeğinin tam besin profili

Kalori: 151
Protein: 7 gram
Yağ: 13 gram (bunun 6 gramı omega-6 yağ asitleridir)
Karbonhidrat: 5 gram
Lif: 1,7 gram
Magnezyum: Yüzde 37  (Önerilen Günlük Alım)
Çinko:  Yüzde 14
Demir: Yüzde 23
Bakır: Yüzde 19
Manganez: Yüzde 42

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 4

Badem yaşlanma karşıtı vitamin E vitamini açısından zengindir. Badem ayrıca besinlerle doludur ve farklı bir dizi sağlık faydası sunar.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 5

28 gram badem 164 kalori, 14 gram yağ, 6 gram protein ve 3 gramdan fazla lif içerir. Bademler E vitamini açısından olağanüstü zengindir. Az miktarda protein ve magnezyum ve kalsiyum gibi çeşitli mineraller sağlarlar.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 6

İşte bademlerin tam besin profili

Kalori: 164
Protein: 6 gram
Yağ: 14 gram (9 gramı tekli doymamış yağdır)
Karbonhidrat: 6 gram
Lif: 3,5 gram
Magnezyum: Yüzde 20
E Vitamini: Yüzde 37
Kalsiyum:Yüzde 7
Demir: Yüzde 6
Bakır: Yüxde 14

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 7
Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 8

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kabak çekirdeğinin prostat sağlığına iyi geldiği söylenir

Kabak çekirdeği, karotenoidler ve E vitamini de dahil olmak üzere güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik hastalıkları önlemek için faydalıdır. Erkekler için kabak çekirdeği, prostat sağlığını korumada hayati bir rol oynayan yüksek çinko içeriği nedeniyle özellikle faydalıdır.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 9

Çalışmalar, kabak çekirdeği tüketmenin, genişlemiş prostata neden olan bir durum olan iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 10

Kabak çekirdeği, vücutta serotonine ve ardından melatonine dönüştürülen bir amino asit olan triptofan içerir. Bu, uyku düzenini düzenlemeye yardımcı olur ve kabak çekirdeğini uyku kalitesini iyileştirmek için doğal bir yardımcı haline getirir. Kabak çekirdeği, kan basıncını, kalp fonksiyonunu ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan temel bir mineral olan magnezyum açısından zengindir.

Kabak çekirdeği, yüksek magnezyum içeriği nedeniyle daha iyi kemik sağlığına katkıda bulunur. Magnezyum, kemik oluşumu için çok önemlidir ve yaşlandıkça kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olarak osteoporoz riskini azaltır. Badem cildi ve saçı besleyerek genç bir görünüm kazandırır.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 11

HER GÜN BADEM TÜKETMENİN FAYDALARI

Bademde bulunan yüksek E vitamini içeriğinin cildi beslediği ve güneş ve çevresel faktörlerin neden olduğu oksidatif hasardan koruduğu bilinmektedir. E vitamini ayrıca saç sağlığında rol oynar, dolaşımı iyileştirerek ve iltihabı azaltarak daha güçlü ve parlak saçlar sağlar.

Bademler, kalp sağlığına yararlı yağlar olarak kabul edilen tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu yağlar LDL kolesterolü ("kötü" kolesterol) düşürmeye ve HDL kolesterolü ("iyi" kolesterol) korumaya veya artırmaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskini azaltır. Bademler ayrıca hücrelere oksidatif hasarı önleyerek kalp sağlığını daha da destekleyen bir antioksidan olan önemli miktarda E vitamini içerir.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 12

Bademler düşük glisemik indekse sahiptir ve lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir, bu da onları kan şekeri seviyelerini yönetmek için harika bir seçenek haline getirir. Bademleri yemeklerle birlikte yemek, glikoz emilimini yavaşlatabilir ve bu da onları tip 2 diyabet hastaları veya kan şekerlerini dengelemek isteyenler için ideal bir atıştırmalık haline getirir.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 13


Badem, tokluk hissini artırmaya ve genel kalori alımını azaltmaya yardımcı olan lif ve protein açısından zengindir. Kalori açısından yoğun olmasına rağmen, çalışmalar bademin ölçülü tüketildiğinde kilo yönetimine ve hatta kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Lif içeriği sindirim sağlığını destekler ve tokluk hissi yaratarak aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir.

Badem, kemik sağlığı için gerekli bir mineral olan önemli miktarda kalsiyum sağlar. Magnezyum ve fosforla birlikte badem, güçlü kemiklerin korunmasını ve gelişimini destekleyerek osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Kabak çekirdeği ve badem: Hangisi daha sağlıklı? - 14

KABAK ÇEKİRDEĞİ VE BADEM ARASINDA NASIL SEÇİM YAPILIR?

Eğer daha iyi kalp, kemik ve prostat sağlığı için magnezyum ve çinko alımını artırmak istiyorsanız; veya triptofan içerikleri nedeniyle uyku kalitenizi doğal olarak iyileştirmek istiyorsanız; veya antioksidan açısından zengin, düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli bir atıştırmalık arıyorsanız, kabak çekirdeği sizin için en iyi seçenektir. Kabak çekirdeğinin omega 6 açısından zengin olduğuna dikkat edin. Omega-6 yağ asitleri temel olsa da, aşırı alım omega-3'lerle dengelenmediğinde iltihaplanmaya neden olabilir. Optimum sağlık için iki yağ asidi arasında iyi bir denge sağlamak önemlidir.

Tekli doymamış yağlar ve E vitamini açısından zengin, kalp sağlığına uygun bir atıştırmalık istiyorsanız; kan şekeri seviyelerini yönetmek istiyorsanız veya yüksek lif ve proteinden gelen toklukla kilo yönetimini hedefliyorsanız ve cilt ve saç sağlığı için faydalar arıyorsanız, bademler en iyi seçeneklerdir. Bademler, çinko ve demir gibi belirli minerallerin emilimini azaltabilen fitik asit içerir. Bu, dengeli bir diyette önemli bir endişe olmasa da, büyük miktarlarda tüketilirse farkında olunması gereken bir şeydir. Bademler kalori bakımından yüksektir ve aşırı tüketimi, ölçülü olarak tüketilmezse kilo alımına yol açabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER