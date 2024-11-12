Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor
Kabızlık en yaygın görülen sağlık problemlerinden biri. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, belirli ilaçların kullanımı, gebelik durumu ya da vücudun susuz kalması kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle bağırsak sağlığını önemsemeli ve kabızlığı önlemek için bazı besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz
En yaygın görülen bağırsak sorunlarından biri olan kabızlık pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kabızlık, kişilerde tuvalete çıkma sayısının azalması ve sert dışkının oluşması, kramp gibi hayat kalitesini etkileyen belirtileri de beraberinde getirebilir.