Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

KURU ERİK



Kabızlığa iyi gelen en bilinen yiyeceklerden biri, bir erik çeşidi olan kuru eriktir. Bir fincan çiğ kuru erikte 12 gramdan fazla diyet lifi bulunabilir. Ek olarak, probiyotik görevi görerek kabızlığı önleyen ve rahatlatan bir kimyasal olan sorbitol içerirler.

Çiğ kuru erik yemek ve kuru erik suyu içmek harika bir alternatiftir ve kabızlığı gidermeye de yardımcı olabilir.

American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, üç hafta boyunca her gün kuru erik suyu tüketmek kronik kabızlığı önemli ölçüde azaltmıştır.