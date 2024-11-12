Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor

Kabızlık en yaygın görülen sağlık problemlerinden biri. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, belirli ilaçların kullanımı, gebelik durumu ya da vücudun susuz kalması kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle bağırsak sağlığını önemsemeli ve kabızlığı önlemek için bazı besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 1

En yaygın görülen bağırsak sorunlarından biri olan kabızlık pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kabızlık, kişilerde tuvalete çıkma sayısının azalması ve sert dışkının oluşması, kramp gibi hayat kalitesini etkileyen belirtileri de beraberinde getirebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 2

Kabızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi
  • Dışkının büyük, kuru ve sert olması
  • Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması
  • Karın ve mide ağrısı yaşanması
  • Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi
  • Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı
Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 3

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

KURU ERİK

Kabızlığa iyi gelen en bilinen yiyeceklerden biri, bir erik çeşidi olan kuru eriktir. Bir fincan çiğ kuru erikte 12 gramdan fazla diyet lifi bulunabilir. Ek olarak, probiyotik görevi görerek kabızlığı önleyen ve rahatlatan bir kimyasal olan sorbitol içerirler.

Çiğ kuru erik yemek ve kuru erik suyu içmek harika bir alternatiftir ve kabızlığı gidermeye de yardımcı olabilir.

American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, üç hafta boyunca her gün kuru erik suyu tüketmek kronik kabızlığı önemli ölçüde azaltmıştır.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 4

KETEN TOHUMLARI

Keten tohumlarında bulunan hem çözünür hem de çözünmeyen lif, çeşitli şekillerde düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Dışkı kıvamında ve bağırsak hareketlerinin sıklığında iyileşmeler de günlük keten alımının faydaları arasında bildirilmiştir.

Bütün keten tohumları yerine öğütülmüş keten tohumları seçin. Bütün keten tohumları daha az etkilidir ve sindirimi daha zordur.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 5

YULAF EZMESİ

Yulaf, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan besinler arasında yer alır. Hayati vitaminler, mineraller ve antioksidanların bolluğu bağırsak sağlığını destekler ve onları kabızlık için en iyi öğünlerden biri yapar.

Dışkıda daha fazla su tutan lif türü olan çözünür lif, yulafta bol miktarda bulunur. Sonuç olarak dışkı daha yumuşak ve daha büyük hale gelir ve geçmesi daha kolay hale gelir. Yulaf satın alırken en fazla lif içeriğini elde etmek için tam tahıllı yulaf, yulaf ezmesi ve yulaf kepeği arayın.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 6

FASULYE

Kabızlığı gidermenin en kolay stratejilerinden biri kesinlikle çok sayıda canlı sebze yemektir. Dışkınızın çok sertleşmesini veya geçmesinin zorlaşmasını engelleyen ek müshil özelliklerine sahip olmasının yanı sıra, sebzeler harika diyet lifi sağlayıcılarıdır. Çok fazla su da içerirler.

Kabızlık için en iyi sebzelerden biri olan fasulye, dışkının bağırsaklardan geçişini kolaylaştıran hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Kabızlığı önlemek için her hafta üç porsiyon fasulye tüketmeyi düşünün.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 7

İNCİR

Kuru incirde yoğunlaştırılmış yüksek miktarda 1,86 g lif bulunabilir. Tıbbi Beslenme Terapisi Bölümü tarafından yürütülen 2016 tarihli küçük bir araştırmaya göre, incir ezmesi yemek kabızlık çeken katılımcıların daha az karın ağrısı, daha iyi dışkı kıvamı ve daha hızlı kolon geçişi yaşamalarına yardımcı olmuş olabilir.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 8

İncirler tek başlarına yenmelerinin yanı sıra meyve salatalarına eklenebilir veya sandviçler, pizza ve bruschetta ile iyi giden lezzetli bir reçel yapmak için kaynatılabilir.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 9

TATLI PATATES

Tatlı patatesler lifin yanı sıra vitamin ve minerallerle doludur. Kabuğuyla birlikte orta boy kavrulmuş bir tatlı patateste 3,76 gr lif bulunabilir. Tatlı patates yiyenler ayrıca kaka yaparken daha az rahatsızlık ve zorlanma yaşadıklarını bildiriyorlar.

Kabızlığı anında bitiriyor: 3 hafta boyunca her gün yapmak bağırsakları düzenliyor - 10

En sevdiğiniz tariflerden herhangi birinde beyaz patates yerine tatlı patatesleri ezerek, kızartarak veya fırınlayarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ekmek yerine avokado tostu yapmayı deneyebilirsiniz.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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