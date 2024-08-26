Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor
Kabızlık en sık görülen sindirim problemlerinin başında geliyor. Bağırsakların düzenli çalışmaması sağlığı olumsuz yönde etkiler. Kabızlığın arkasındaki en yaygın nedenlerden biri sıvı eksikliğidir. Çok az veya hiç lif içermeyen sağlıksız bir diyet, hareketsiz yaşam tarzı ve stres, bu bağırsak sağlığı sorununa neden olabilir. Kabızlık, lif, sebze, meyve ve tam tahıllar açısından zengin bir diyet tüketerek tedavi edilebilir.
Sindirim sistemi sorunları çok ortaya çıkar. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, yetersiz sıvı tüketimi, stres gibi pek çok etken sindirim sağlığını bozabilir.