Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor

Esmer pirinç, kabuğu, kepeği ve tohumu hala sağlam olduğu için kabızlığı gidermeye yardımcı olur ve bu da diyetinize bol miktarda lif ekler. Kahverengi pirinç, beyaz pirinçle karşılaştırıldığında tam tahıl ve lif açısından daha iyi bir kaynaktır.