Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor

Kabızlık en sık görülen sindirim problemlerinin başında geliyor. Bağırsakların düzenli çalışmaması sağlığı olumsuz yönde etkiler. Kabızlığın arkasındaki en yaygın nedenlerden biri sıvı eksikliğidir. Çok az veya hiç lif içermeyen sağlıksız bir diyet, hareketsiz yaşam tarzı ve stres, bu bağırsak sağlığı sorununa neden olabilir. Kabızlık, lif, sebze, meyve ve tam tahıllar açısından zengin bir diyet tüketerek tedavi edilebilir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 1

Sindirim sistemi sorunları çok ortaya çıkar. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, yetersiz sıvı tüketimi, stres gibi pek çok etken sindirim sağlığını bozabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 2

Özellikle kabızlık en sık görülen sindirim sorunlarının başında gelir. Genellikle sağlıklısız bir beslenme programı nedeniyle ortaya çıkan kabızlığa iyi gelen pek çok gıda var.

Bu besinler bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı oluyor.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 3

Bu besinler bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı oluyor.

KABIZLIK SORUNUNA İYİ GELEN 8 BESİN

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 4

1- YULAF

Yulaf ezmesi, dışkıyı yumuşatmaya ve geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olabilen yüksek oranda çözünür lif içeriğine sahiptir. Bunları bir gece buzdolabında saklayabilir, pişirebilir, smoothie veya chilla gibi tuzlu ikramlar yapabilirsiniz.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 5

Journal Nutrients'ta yayınlanan, bağırsak hastalığı öyküsü olmayan gönüllüler üzerinde yapılan 14 çalışmanın incelemesine göre, yulaf veya yulaf kepeği yemek dışkı ağırlığını önemli ölçüde artırmış ve kabızlığı azaltmıştır.  Ancak, yulafın bağırsak fonksiyonu üzerinde diğer tahıllarla karşılaştırıldığında belirli etkilerini destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 6

1- YEŞİL SEBZELER

Yeşil sebzeler lif ve bağırsak sağlığına yararlı bakterilerle doludur ve uyumlu bir bağırsak ortamını destekler. Ispanak, Brüksel lahanası, brokoli, tatlı patates ve yeşil bezelye gibi sebzeler yemek, lif açısından zengin oldukları ve dışkıya hacim katarak sağlıklı sindirime ve bağırsak hareketine yol açtıkları için bağırsak sağlığınız için oldukça faydalı olabilir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 7

Kanada Sindirim Sağlığı Vakfı'na göre, yapraklı yeşillikler iyi bağırsak bakterilerini beslemek için gereklidir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 8

3- MEYVELER

Meyveler, sindirime iyi gelen lif ve su içerdikleri için kabızlık için faydalıdır. Kivi, üzüm, kavun, elma, armut, böğürtlen ve kuru erik gibi meyveler sindirim sağlığını artırabilir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 9

Yapılan bir araştırma, meyve ve sebze yemenin insan bağırsağında bakteri çeşitliliği sağlamaya ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 10

4- ESMER PİRİNÇ

Esmer pirinç sadece şeker yükselmelerini önlemede yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak sağlığınızı da en iyi durumda tutabilir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 11

Esmer pirinç, kabuğu, kepeği ve tohumu hala sağlam olduğu için kabızlığı gidermeye yardımcı olur ve bu da diyetinize bol miktarda lif ekler. Kahverengi pirinç, beyaz pirinçle karşılaştırıldığında tam tahıl ve lif açısından daha iyi bir kaynaktır.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 12

5- CEVİZ

Ceviz, lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için kabızlık için bir diğer iyi yiyecek seçeneğidir; bunlar enerji sağlar, sağlıklı sindirimi destekler ve dışkıya ve bağırsak hareketlerine hacim kazandırır.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 13

Bir araştırmaya göre, günde bir buçuk ons ​​ceviz yemek bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğini iyileştirmiştir.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 14

6- CHİA TOHUMLARI

Chia tohumları kabızlık tedavisi için mükemmel bir seçimdir. Islatıldığında, vücudunuza çok miktarda lif ekleyebilen jel benzeri bir kıvam kazanır.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 15

Tohumlar suyu emer, şişer ve dışkıya hacim kazandırır. Chia tohumları, diğer lezzetlerin yanı sıra shake'ler, smoothieler, kahvaltılık yulaf lapasıyla yenebilir. Chia tohumunu yoğurtla karıştırara da tüketebilirsiniz.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 16

7- SU

Kabızlığın arkasındaki nedenlerden biri de susuzluktur. Gün boyunca yeterli su içmediğinizde, dışkılamada zorluk yaşarsınız.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 17

Sulu kalmak çok önemlidir çünkü su sindirime yardımcı olur ve dışkınızı yumuşatarak geçişini kolaylaştırır.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 18

8- BAKLAGİLLER

Baklagiller ve baklagiller zengin bir lif ve protein kaynağıdır. Kabızlık için en iyi yiyecekler arasındadır ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 19

Örneğin fasulyeler, her ikisi de gıdanın bağırsaklarda hareket etmesine yardımcı olabilen çözünür ve çözünmez lif karışımına sahiptir. Kabızlığı gidermek için en iyi fasulyeler arasında pişmiş fasulye ve börülce bulunur.

Kabızlığı kökten bitiren 8 mucize besin! Yoğurtla karıştırınca bağırsakları çalıştırıp temizliyor - 20

ÖNEMLİ! Bu besinler bağırsaklarınızın çalışmasına yardımcı olabilir. Ancak diyet ve beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önelidir. .

DAHA FAZLA GÖSTER