Kabızlık ve şişkinliği doğal yollarla azaltan 7 sabah alışkanlığı: Bağırsakları yumuşatıyor

3. LİFLİ BİR KAHVALTI YAPIN

Kahvaltıyı atlamak moda gibi görünebilir, ancak kabızlık çekenler için ilk öğün önemlidir. Lifli dengeli bir kahvaltı, bağırsakların hareket etmesini sağlamaya yardımcı olur.



Harika seçenekler:

Çilek ve chia tohumuyla süslenmiş yulaf ezmesi

Avokadolu tam tahıllı tost

Ispanak, muz ve keten tohumlu smoothie

İlk iş olarak ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının; sindirimi yavaşlatabilir ve şişkinliği artırabilirler.



4. TUVALETE GİTMEK İÇİN ACELE ETMEYİN



Bu kulağa saçma gelebilir ama önemli: Kolonunuz sabahları en aktiftir. Bu yüzden birçok insan uyandıktan hemen sonra tuvalete gitme ihtiyacı hisseder. İşe yetişmek veya telefonunuzda gezinmek için bu sinyali sürekli görmezden gelirseniz, vücudunuzu "tutmaya" alıştırabilirsiniz ve bu da kabızlığı kötüleştirir.