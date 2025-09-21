Kabızlık ve şişkinliği doğal yollarla azaltan 7 sabah alışkanlığı: Bağırsakları yumuşatıyor

Her sabah uyandığınızda kendinizi şişkin hissediyor olabilir ve gün içince kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Rutininizde yapacağınız basit değişiklikler yardımcı olabilir.

Pek çok kişi her sabah kabızlık ve şişkinlikle mücadele ediyor. Sabah rutininizde yapacağınız birkaç basit değişiklik, bağırsaklarınızın gün boyu nasıl hissettiğinde büyük bir fark yaratabilir. Bunu, sindirim sisteminizi doğrudan kaosa sürüklemek yerine, ona nazik bir uyanma çağrısı yapmak olarak düşünün.

İşte kabızlığı azaltmaya, şişkinliği hafifletmeye ve daha iyi bir sindirime hazırlanmanıza yardımcı olabilecek bazı pratik sabah alışkanlıkları.

1. KAHVEDEN ÖNCE SU

Vücudunuz gece boyunca susuz kalır. Uyandığınızda sindirim sisteminiz kuru bir sünger gibidir, hareket etmek için suya ihtiyaç duyar. İlk fincan kahvenizden önce 225-350 ml ılık veya oda sıcaklığında su içmek  bağırsak hareketlerini hızlandırmaya ve kabızlığı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ekstra ipucu: Doğal bir sindirim desteği için biraz limon sıkın.

2. HAREKET EDİN (5 dakika bile olsa)

Sindirimi iyileştirmek için sabah 6'da spor salonuna gitmenize gerek yok. Esneme, yoga veya hatta oturma odanızda dolaşmak gibi hafif hareketler bağırsak kasılmalarını uyarabilir.

3. LİFLİ BİR KAHVALTI YAPIN

Kahvaltıyı atlamak moda gibi görünebilir, ancak kabızlık çekenler için ilk öğün önemlidir. Lifli dengeli bir kahvaltı, bağırsakların  hareket etmesini sağlamaya yardımcı olur.

Harika seçenekler:
Çilek ve chia tohumuyla süslenmiş yulaf ezmesi
Avokadolu tam tahıllı tost
Ispanak, muz ve keten tohumlu smoothie
İlk iş olarak ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının; sindirimi yavaşlatabilir ve şişkinliği artırabilirler.

4. TUVALETE GİTMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Bu kulağa saçma gelebilir ama önemli: Kolonunuz sabahları en aktiftir. Bu yüzden birçok insan uyandıktan hemen sonra tuvalete gitme ihtiyacı hisseder. İşe yetişmek veya telefonunuzda gezinmek için bu sinyali sürekli görmezden gelirseniz, vücudunuzu "tutmaya" alıştırabilirsiniz ve bu da kabızlığı kötüleştirir.

5. ERKEN SAATTE GAZLI İÇECEKLERİ SINIRLANDIRIN

Sabahları soda veya maden suyu ferahlatıcı gelebilir, ancak gazlı içecekler midenizde gaz birikmesine ve şişkinliğin artmasına neden olabilir. Günün ilk saatlerinde durgun su, bitki çayları veya ılık limonlu su için. Gazlı içecekleri sonraya saklayın.


6. STRESTEN UZAK BİR SABAH GEÇİRİN

Bu gözden kaçan bir nokta: Stres doğrudan bağırsaklarınızı etkiler. Aceleyle uyanıyorsanız, kahvaltıyı atlıyorsanız ve trafik stresi yaşıyorsanız, sinir sisteminiz "savaş ya da kaç" modunda kalır. Bu, sindirimi durdurur ve kabızlığa ve şişkinliğe katkıda bulunur.

Basit çözümler:

Yataktan kalkmadan önce 5 derin nefes alın
Kahvenizle birlikte birkaç dakika günlük tutun
Haberlere ilk iş olarak göz gezdirmekten kaçının
Sakin sabahlar = daha sakin bağırsaklar.


7. PROBİYOTİK

Bazı insanlar için sabahları probiyotik takviyesi bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bazıları ise şişkinliği hafifletmek için zencefil, nane veya papatya gibi ılık bitki çaylarına güvenir. Bu sihirli bir etki değil, ancak zamanla bağırsak dengesini desteklemeye yardımcı olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

