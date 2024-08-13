Kabuklu badem mi, kabuksuz badem mi? Sağlık için en faydalısı buymuş
Bademler, beslenmeye dikkat edenlerin en sevdiği yiyecektir. Bu minik yemişler, kuruyemişler arasında en iyisi olma konusunda zengin bir mirasa sahiptir. Birçok mutfak lezzetinin bir parçası olmaktan, bazı kültürlerde temel bir sabah kahvaltısı olmaya kadar, bademler besin zenginliği nedeniyle çok sık tercih edilir.
Bu minik besin kaynakları çiğ ve kavrulmuş olarak tüketilir. Ancak bademleri kabuklarıyla tüketmenin, kabuklarını çıkarmaktan daha iyi bir yol olup olmadığını hiç merak ettiniz mi?