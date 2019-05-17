Kadın doktorlar ’hekim şarkıları’nı yardım için söyledi
ntv.com.tr
Bir sosyal sorumluluk projesi için Türkiye’nin dört bir yanından Bursa’ya gelen 30 kadın doktor, “Hekimler Söylüyor” isminde bir albüm çıkardı. 36 eserden ve 2 CD’den oluşan albümün satış geliri; gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla KAHEV,TEV,LÖSEV, HAYTAP gibi eğitim ve sağlık ile ilgili dernek ve vakıflara bağışlanacak.
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Gelirinin sağlık ve eğitim için bağışlanması ile sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan 30 doktor, “Hekimler söylüyor’’ dedi ve şarkıları gençlere destek olmak için seslendirdi.
Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan “Hekim Şarkıları’’ CD’sinin sanat yönetmenliğini Göksel Baktagir, Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan “Hekim Türküleri’’ CD’sinin sanat yönetmenliğini ise Selçuk Murat Kızılateş yaptı.
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Projenin yapımcılığını Ege Şafak Orpheus yapımın üstlendiği albüme ses sanatçıları Nazire Savran ve Özlem Doğuş Varlı da hekimlere vokal koçluğu yaptı.
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3Proje Koordinatörlüğünü Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya’nın yaptığı albümde ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu da projeye destek oldu, albümdeki bir eseri hekimlerle birlikte seslendirdi ve Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen video klip çekimlerine katıldı.
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4Albümün satış geliri gençlerin eğitimine destek olmak için KAHEV,TEV,LÖSEV, HAYTAP gibi eğitim ve sağlık ile ilgili dernek ve vakıflara bağışlanacak.
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‘’Hekimler Söylüyor’’albümü, 12 Mayıs Anneler Gününde müzik marketlerde ve tüm digital platformlarda dinleyicisi ile buluştu.