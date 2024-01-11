Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor

Massachusetts'teki araştırmacılar kimyasallarla ilgili resmi verileri analiz etti. Meme kanseriyle bağlantılı kimyasalların yüzde 90'ından fazlası şampuan ve makyaj malzemeleri gibi günlük yaşamda kullanılan eşyalarda mevcut.

Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor - 1

Yapılan bir araştırma kadınların neredeyse her gün meme kanseriyle bağlantılı bine yakın kimyasal maddeye maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar Amerika'da en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle bağlantılı olanları ortaya çıkarmak on binlerce yaygın kimyasalı içeren resmi veri tabanlarını analiz etti.

Meme kanseriyle bağlantılı 900 kimyasal türü olduğu ortaya çıkarıldı.

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Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor - 2

Kadınlar meme kanserine neden olan kimyasallara en çok kırışıklık önleyici krem, makyaj malzemesi, şampuan ve sabun gibi kozmetik ürünler aracılığıyla maruz kalıyor.

Aynı zamanda meyve ve sebzelerde bulunun bazı kimyasallar da meme kanserine neden olabiliyor.

Toksikolog Dr. Jenny Kay kimyasallara maruz kalmayı sınırlamak için meyve ve sebzelerin yıkanmasını ve her gün uygulanan makyaj miktarının azaltılmasını önerdi.

Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor - 3

ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK KANSER TÜRLERİNDEN

Meme kanseri her yıl yaklaşık 240 bin vakanın teşhis edildiği ABD'de en sık görülen kanser.

Ancak son birkaç yılda 50 yaşın altındaki genç kadınlar arasındaki vakalarda artış oldu ve doktorlar bunun genetikle açıklanamayacağını söylüyor.

Aynı zamanda meme kanseri kadınlarda en yüksek 2. ölüm oranına sahip olan kanser türü. Kanseri geç evrede teşhis edilen kadınların yalnızca yüzde 30'u teşhisten sonra beş yıldan fazla hayatta kalıyor.

Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor - 4

Araştırmacılar kadınlarda meme kanseri riskini artırdığını söyledikleri 922 kimyasaldan oluşan bir liste hazırladılar.

Bu kimyasalların 420 tanesinin hem DNA'ya zarar verdiği hem de hormonları değiştirdiği bulundu. Bu da onları daha riskli hale getiriyor.

Listede saç boyalarında, retinol krem gibi kozmetik ürünlerde, sabunlarda, şampuanlarda ve tıraş köpüğünde kullanılan çok sayıda kimyasal var.

Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor - 5

ÜNLÜ MARKALARI DAVA ETTİLER

Geçtiğimiz yıl kadınlar, kimyasal saç düzleştiricilerinin meme ve rahim kanserini tetiklediğini öne sürerek "L'Oreal" ve diğer güzellik markalarına karşı yasal işlem başlattı.

Listesi aynı zamanda ateş ve ağrıyı azaltmak için kullanılan reçetesiz satılan aspirin gibi yaygın ilaçları da içeriyor.

Listede ayrıca ambalaj ve dizüstü bilgisayar kılıfları gibi boya ve plastiklerde kullanılan çeşitli kimyasallar yer alıyor.

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