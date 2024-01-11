Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor

Kadınlar meme kanserine neden olan kimyasallara en çok kırışıklık önleyici krem, makyaj malzemesi, şampuan ve sabun gibi kozmetik ürünler aracılığıyla maruz kalıyor.

Aynı zamanda meyve ve sebzelerde bulunun bazı kimyasallar da meme kanserine neden olabiliyor.

Toksikolog Dr. Jenny Kay kimyasallara maruz kalmayı sınırlamak için meyve ve sebzelerin yıkanmasını ve her gün uygulanan makyaj miktarının azaltılmasını önerdi.