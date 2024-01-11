Kadınlara uyarı: Günlük hayatta kullanılan eşyalar meme kanserine neden olan yaklaşık bin kimyasal içeriyor
Massachusetts'teki araştırmacılar kimyasallarla ilgili resmi verileri analiz etti. Meme kanseriyle bağlantılı kimyasalların yüzde 90'ından fazlası şampuan ve makyaj malzemeleri gibi günlük yaşamda kullanılan eşyalarda mevcut.
Yapılan bir araştırma kadınların neredeyse her gün meme kanseriyle bağlantılı bine yakın kimyasal maddeye maruz kaldığını ortaya çıkardı.
Araştırmacılar Amerika'da en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle bağlantılı olanları ortaya çıkarmak on binlerce yaygın kimyasalı içeren resmi veri tabanlarını analiz etti.
Meme kanseriyle bağlantılı 900 kimyasal türü olduğu ortaya çıkarıldı.