Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir

Doymuş yağların fazla tüketilmesi, göbek bölgesinin kalınlaşmasına yol açan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Tereyağı, kuyruk yağı ve hayvansal yağlar gibi doymuş yağlar, vücutta viseral yağ olarak depolanıyor. Buna karşın, doymamış yağlar içeren besinler, avokado, zeytinyağı ve tahin gibi sağlıklı yağlar, vücut için daha faydalı kabul ediliyor. Haftada bir balık tüketiminin önerildiği belirtiliyor.





