Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir

Uzmanlar, bel çevresinin kadınlar ve erkeklerde sağlığı ciddi şekilde etkileyebilecek bir gösterge olduğunu belirtiyor. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’yi aşan bel ölçüsü, iç organ yağlanmasının başladığını ve karaciğer yağlanması riskini artırdığını vurguluyor.

Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir - 1


Bel çevresinin kadınlar ve erkeklerde sağlığı ciddi şekilde etkileyebilecek bir gösterge olduğunu açıklayan Diyetisyen İrem Omuzlu, erkeklerde ve kadınlarda olması gereken ideal bel çevresi ölçünü açıkladı.

"AŞIRI BEL ÖLÇÜSÜ ORGAN YAĞLANMASININ İŞARETİ"

Uzmanlar, bel çevresi ölçüsünün 13-15 cm arasında olduğunda, iç organ yağlanmasının başlamış olabileceğini belirtiyor. "Göbek değil, bel ölçüsü 2 parmak üzerinden alınmalıdır" diyen uzmanlar, 94.5 cm'lik bir bel ölçüsünün sağlık açısından riskli olduğunu ifade ediyor. Bu durumda, kişilerin yağdan kilo vermesi gerektiği ve bel-kalça oranını 0.75-0.85 arasında tutmanın önemli olduğu bildiriliyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir - 2

"YANLIŞ BESLENME VE DİYET ALIŞKANLIKLARI BEL ÇEVRESİNİ BÜYÜTÜYOR"

Yanlış beslenme alışkanlıkları bel çevresinin genişlemesine yol açabiliyor. Uzmanlar, gün boyu düşük kalorili beslenmenin ardından akşam fast food tüketiminin, vücutta fazla yağ birikmesine ve bel çevresinin kalınlaşmasına sebep olduğunu söylüyor. Kalori tüketiminin tüm güne yayılması gerektiği, ideal bir diyette ise sabah, öğle ve akşam olmak üzere eşit kalori alımının sağlanması gerektiği vurgulanıyor.



Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir - 3

Doymuş yağların fazla tüketilmesi, göbek bölgesinin kalınlaşmasına yol açan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Tereyağı, kuyruk yağı ve hayvansal yağlar gibi doymuş yağlar, vücutta viseral yağ olarak depolanıyor. Buna karşın, doymamış yağlar içeren besinler, avokado, zeytinyağı ve tahin gibi sağlıklı yağlar, vücut için daha faydalı kabul ediliyor. Haftada bir balık tüketiminin önerildiği belirtiliyor.


Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir - 4

"SAĞLIKLI AMA PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT!"

Sağlıklı besinler arasında yer alan tahin, pekmez ve bal gibi ürünler, porsiyon kontrolü yapılmadan fazla tüketildiğinde yüksek kalorili olabiliyor. Uzmanlar, tahinin 100 gramında 583 kalori bulunduğunu ve bu ürünlerin aşırı tüketilmesinin sağlıklı olmasına rağmen, kilo alımına neden olabileceğini belirtiyor.


Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir - 5

"MEYVELERİ ÖĞLE SAATLERİNDE TÜKETİN"

Meyve tüketiminin akşam değil, öğle saatlerinde ve ara öğünlerde yapılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, meyve ile birlikte yağlı tohumlar (badem, ceviz, fındık) tüketilmesinin, sağlıklı bir öğün oluşturduğunu belirten uzmanlar, bu beslenme şeklinin bel ölçüsünü kontrol altına almayı kolaylaştıracağını ekliyor.

Haber: Dilşad Dede Taşkın

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