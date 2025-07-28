Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır: Karaciğer yağlanmasının işareti olabilir
Uzmanlar, bel çevresinin kadınlar ve erkeklerde sağlığı ciddi şekilde etkileyebilecek bir gösterge olduğunu belirtiyor. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’yi aşan bel ölçüsü, iç organ yağlanmasının başladığını ve karaciğer yağlanması riskini artırdığını vurguluyor.
Bel çevresinin kadınlar ve erkeklerde sağlığı ciddi şekilde etkileyebilecek bir gösterge olduğunu açıklayan Diyetisyen İrem Omuzlu, erkeklerde ve kadınlarda olması gereken ideal bel çevresi ölçünü açıkladı.
"AŞIRI BEL ÖLÇÜSÜ ORGAN YAĞLANMASININ İŞARETİ"
Uzmanlar, bel çevresi ölçüsünün 13-15 cm arasında olduğunda, iç organ yağlanmasının başlamış olabileceğini belirtiyor. "Göbek değil, bel ölçüsü 2 parmak üzerinden alınmalıdır" diyen uzmanlar, 94.5 cm'lik bir bel ölçüsünün sağlık açısından riskli olduğunu ifade ediyor. Bu durumda, kişilerin yağdan kilo vermesi gerektiği ve bel-kalça oranını 0.75-0.85 arasında tutmanın önemli olduğu bildiriliyor.