Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor

Yapılan yeni bir araştırma, düzenli makyaj yapmanın özellikle kadınlar arasında yetişkinlikte astım geliştirme riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 1


Araştırmalar, ruj, göz farı ve maskara gibi kozmetik ürünleri kullanan kişilerde, İngiltere’de 5,4 milyon kişiyi etkileyen kronik solunum yolu hastalığının geç başlangıçlı vakalarında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.

Araştırma, yaklaşık 40 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda elde edilen verilerle destekleniyor. Çalışmaya göre, takma tırnak, allık ve ruj gibi ürünleri düzenli kullanan kadınların astım riski yüzde 47 oranında daha yüksek. Haftada beş veya daha fazla kez allık ve ruj kullanan kişilerin astım riski ise yüzde 18 oranında artıyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 2

KİMYASALLARIN POTANSİYEL RİSKLERİ

ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’nden araştırmacılar, kullanılan makyaj ürünlerinde bulunan kimyasalların astım riskini artırma potansiyeline sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak, araştırmacılar, bu ürünlerin risk artışına doğrudan neden olduğunu henüz kanıtlayamadıklarını belirtiyorlar.

Makyajda bulunan bazı kimyasalların, bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve hormonlarla etkileşime girebileceği düşünülüyor. Polifloroalkil maddeler (PFA), parabenler, ftalatlar ve fenoller gibi kimyasalların vücutta olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.


Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 3

Araştırmacılar, “Bulgularımız, kişisel bakım ürünleri ve bileşenlerinin düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Environment International dergisinde yayımlanan bu araştırma, 12 yıl süresince 41 farklı güzellik ürününün kullanımına dayalı olarak toplanan verilerle gerçekleştirilmiş. Çalışma sonucunda, kadınların %4’ü (yaklaşık 1.774 kişi) yetişkin başlangıçlı astım teşhisi almış. Astımın belirtileri arasında öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı yer alıyor.

Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 4


Araştırma, kişisel bakım ürünlerinin genel kullanımının astım riskini %19 oranında artırdığını ortaya koyarken, bu ürünlerin sık kullanımının ise riski %22 oranında artırdığı belirlendi. Daha önce yapılan çalışmalar, hamileliğin erken döneminde güzellik ürünlerindeki kimyasallara maruz kalmanın, çocukluk döneminde astım gelişme riskini artırabileceğini öne sürmüş olsa da, yetişkinlerdeki potansiyel risk üzerine daha az araştırma yapılmıştı.


Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 5

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR" 

Dr. Samantha Walker, araştırmaya dair şu değerlendirmede bulundu: "Kadınların astımı, erkeklere kıyasla daha kötü seyrediyor ve hastaneye yatış oranları daha yüksek. Bunun nedeni henüz net olarak bilinmese de, kadın hormonlarının rol oynayabileceği düşünülüyor. Kadın sağlığını daha iyi koruyabilmek için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor - 6


Araştırmacılar, kişisel bakım ürünlerindeki endokrin bozucu kimyasalların astım riskini nasıl artırdığına dair biyolojik yolları daha ayrıntılı bir şekilde anlamanın, hastalığın gelişimini kavrayabilmek açısından önemli olduğunu belirtti. Eğer bulgular diğer büyük ölçekli ve çok etnikli çalışmalarda doğrulanırsa, bu veriler, kadınlarda yetişkin başlangıçlı astım riskini azaltmaya yönelik potansiyel bir yaşam tarzı faktörü olarak kişisel bakım ürünlerini hedef almayı destekleyebilir.

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