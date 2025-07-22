Kadınlarda astım riski: Bu ürünler sıklıkla kullanılıyor



Araştırmalar, ruj, göz farı ve maskara gibi kozmetik ürünleri kullanan kişilerde, İngiltere’de 5,4 milyon kişiyi etkileyen kronik solunum yolu hastalığının geç başlangıçlı vakalarında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.



Araştırma, yaklaşık 40 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda elde edilen verilerle destekleniyor. Çalışmaya göre, takma tırnak, allık ve ruj gibi ürünleri düzenli kullanan kadınların astım riski yüzde 47 oranında daha yüksek. Haftada beş veya daha fazla kez allık ve ruj kullanan kişilerin astım riski ise yüzde 18 oranında artıyor.





