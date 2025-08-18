Kadınlarda kanserin sessiz uyarı işareti: Vücuttaki bu değişim ele veriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 375 binden fazla kadına meme kanseri veya duktal karsinoma in situ (DCIS) teşhisi konuluyor. Bunun yanında yaklaşık 106 bin kadın yumurtalık, endometriyal ya da rahim ağzı kanseri gibi jinekolojik kanserlerle mücadele ediyor. Vakaların çoğu menopoz sonrası dönemde görülse de, genç kadınların da bu hastalıklara karşı bağışık olmadığı vurgulanıyor.



Uzmanlara göre, yalnızca meme ve rahim ağzı kanseri için rutin tarama araçlarının bulunması, diğer jinekolojik kanserlerde erken teşhisi zorlaştırıyor. Çoğu zaman ilk ipucu, stres ya da beslenme değişiklikleriyle karıştırılabilen belirsiz semptomlardan geliyor.



Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler