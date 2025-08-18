Kadınlarda kanserin sessiz uyarı işareti: Vücuttaki bu değişim ele veriyor

Her yıl yüz binlerce kadın kanserle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, çoğu zaman göz ardı edilen küçük değişikliklerin hayati önem taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 375 binden fazla kadına meme kanseri veya duktal karsinoma in situ (DCIS) teşhisi konuluyor. Bunun yanında yaklaşık 106 bin kadın yumurtalık, endometriyal ya da rahim ağzı kanseri gibi jinekolojik kanserlerle mücadele ediyor. Vakaların çoğu menopoz sonrası dönemde görülse de, genç kadınların da bu hastalıklara karşı bağışık olmadığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre, yalnızca meme ve rahim ağzı kanseri için rutin tarama araçlarının bulunması, diğer jinekolojik kanserlerde erken teşhisi zorlaştırıyor. Çoğu zaman ilk ipucu, stres ya da beslenme değişiklikleriyle karıştırılabilen belirsiz semptomlardan geliyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler

Şişkinlik: Haftalarca süren tokluk ve şişkinlik hissi, özellikle küçük öğünlerden sonra ortaya çıkıyorsa yumurtalık kanserine işaret edebilir. Araştırmalar, bu hastalığa yakalanan kadınların sürekli şişkinlik yaşama riskinin 3,6 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kilo kaybı ve yorgunluk: Dinlenmeye rağmen bitmeyen halsizlik veya nedensiz kilo kaybı, lösemi, pankreas, kolon veya yumurtalık kanserlerinin habercisi olabilir.

Vajinal kanama: Menopoz sonrası dönemde düzensiz kanama yaşayan kadınların %90’ından fazlasına endometriyal kanser teşhisi konuyor. Aynı durum, rahim ağzı kanserinin de en yaygın belirtisi.


Göğüslerde değişiklik: Beklenmedik kitleler, akıntılar, meme ucunda çekilme ya da ciltte pullanma gibi değişiklikler, meme kanserinin ilk sinyali olabilir.

Ciltte değişiklik: İyileşmeyen lekeler, sert dokular ya da “portakal kabuğu” görünümlü cilt yapısı, cilt kanserlerinin habercisi sayılıyor.


Karında ağrı: İki haftadan uzun süren gaz, şişkinlik veya basınç hissi yumurtalık ya da endometriyal kanserle ilişkilendirilebiliyor.

Bağırsaklarda değişiklik: Kabızlık, ishal veya dışkı şeklindeki ani değişiklikler kolon kanseri riskine işaret edebilir.


“Vücudu dinlemek hayat kurtarır”

Uzmanlar, olağandışı değişikliklerin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtiyor. Erken teşhisin, tedavi şansını katbekat artırdığını vurgulayan hekimler, kadınları düzenli kontrollerini aksatmamaları konusunda uyarıyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

