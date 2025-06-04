Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Pooja Mehta, kadınların sıkça görmezden geldiği, ancak zamanında fark edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilecek sağlık sorunlarını sıraladı. İşte ihmal edilmemesi gereken o belirtiler.
Ağrılı regl dönemleri
Hafif kramplar normal kabul edilse de, günlük yaşamı sekteye uğratacak şiddette regl sancıları endometriozis ya da polikistik over sendromu (PCOS) gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu tür ağrılar normalleştirilmemeli.