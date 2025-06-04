Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Pooja Mehta, kadınların sıkça görmezden geldiği, ancak zamanında fark edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilecek sağlık sorunlarını sıraladı. İşte ihmal edilmemesi gereken o belirtiler.

Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı - 1

Ağrılı regl dönemleri

Hafif kramplar normal kabul edilse de, günlük yaşamı sekteye uğratacak şiddette regl sancıları endometriozis ya da polikistik over sendromu (PCOS) gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu tür ağrılar normalleştirilmemeli.

SAĞLIK HABERLERİ

Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı - 2

Şişkinlik ve Kabızlık

Sık yaşanan şişkinlik, kabızlık ya da karın ağrıları sadece beslenmeyle ilgili olmayabilir. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) veya çölyak hastalığı gibi durumlar kadınlarda daha sık görülür. Zamanında tanı, bağışıklık sistemi ve ruh hali üzerinde olumlu etki yaratır.

Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı - 3

Ruh sağlığı sorunları

Kadınlar, depresyon, anksiyete ve ani ruh hali değişimlerini çoğu zaman bastırır veya normal stres olarak yorumlar. Oysa bu belirtiler de fiziksel rahatsızlıklar kadar ciddiye alınmalı.

Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı - 4

Kalp hastalıkları

Kadınlarda kalp hastalıkları sıklıkla yanlış teşhis edilir. Göğüs ağrısı yerine çene ağrısı, bulantı, aşırı yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu sinyaller görmezden gelinmemeli.

Kadınların dikkat etmesi gereken 5 önemli sağlık uyarısı - 5

İdrar yolu problemleri

Sık idrara çıkma, yanma hissi ya da idrar kaçırma gibi sorunlar doğum sonrası ya da yaşlanma belirtileri olarak değerlendirilse de, enfeksiyon ya da pelvik taban disfonksiyonu gibi önemli sağlık sorunlarına işaret edebilir.

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