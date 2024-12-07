Kahvaltı sofrasını zehre dönüştürüyor: Beyne zarar verip hafıza kaybına neden oluyor
Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Gün boyu enerjik ve sağlıklı hissetmek istiyorsanız kahvaltıyı atlamamanız önerilir. Ancak genellikle kahvatılarda tüketilen bir besin var ki, sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bazı ürünlerde bulunan glifosat adlı tarım ilacı, Alzheimer’a benzer semptomlara yol açabiliyor.
ABD'de yapılan bir analiz, her markada olmasa da bazı marka yulaf ezmesi ve portakal suyu gibi popüler ürünlerde glifosat kalıntılarına rastlandığını ortaya çıkt