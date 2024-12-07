Kahvaltı sofrasını zehre dönüştürüyor: Beyne zarar verip hafıza kaybına neden oluyor

GLİFOSAT HANGİ GIDALARDA BULUNUYOR?

ABD'de yapılan bir analiz, her markada olmasa da bazı marka yulaf ezmesi ve portakal suyu gibi popüler ürünlerde glifosat kalıntılarına rastlandığını ortaya çıktı. Yapılan bu analizde, ABD'de satılan Quaker yulaf ezmesi, Cheez-It ve Tropicana portakal suyunda glifosat kalıntılarına rastlandı. Bu kimyasalın gıda zincirine toprak, su ve ürünlerin işlenmesi yoluyla girdiği belirtiliyor.