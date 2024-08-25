Kahvaltı yapan herkesi ilgilendiriyor! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Sabah yemeğinden sonra yemek hazırlamak, yemek ve temizlik yapmak zorunda kalmayarak, insanlar diğer temel görevlere daha fazla zaman ayırabilir ve sabahlarını daha verimli hale getirebilirler. Bu yaklaşım özellikle sabahın erken saatlerinde açlıkla mücadele eden veya günlerine hızlı, akıcı bir rutinle başlamayı tercih edenler için faydalı olabilir.