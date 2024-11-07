Kahvaltıda 7 zeytin 1 incir yerseniz ne olur? Japon bilim insanları bu ikilinin mucizelerini açıkladı

7 ZEYTİN 1 İNCİR DİYETİNİN FAYDALARI

Yaşlanmayı Geciktiriyor



Zeytin ve incir, içeriklerinde yüksek miktarda antioksidan ve fitokimyasallar barındırır. Bu bileşenler, vücuttaki serbest radikalleri nötralize eder ve hücrelerin zarar görmesini engeller. Düzenli olarak bu ikiliyi tüketmek, cilt yaşlanmasını geciktirebilir ve cilt elastikiyetini artırabilir. Japon bilim insanlarnın yaptığı araştırmalara göre, bu besinler yaşlanmaya neden olan oksidatif stresin etkilerini azaltarak, genç bir görünüm sağlar.