Kahvaltıda 7 zeytin 1 incir yerseniz ne olur? Japon bilim insanları bu ikilinin mucizelerini açıkladı
Antik çağlardan bu yana tüketilen meyvelerden biri olan incir, zeytinle birlikte tüketildiğinde vücudumuz üzerinde inanılmaz etkiler yaratıyor. Japon bilim insanlarının araştırmalarına göre, bu iki besin birlikte tüketildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor ve vücut hücrelerini yeniliyor. İşte her gün 7 zeytin ve 1 incir yemenin sağlığımıza olan faydaları...
Japonya'da 25 yıldır yaşlanma üzerine deneyler yapan araştırmacılar, her zaman genç kalan veya yaşıtlarından daha genç görünen insanların, vücutta daha fazla üretildiğinde kendilerini daha genç ve sağlıklı gösteren bir madde salgıladığı sonucuna vardılar.